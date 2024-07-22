Самый длительный за пять лет период похолодания в июле ожидает пермяков

В среду днем ожидается не выше +15…+19° по краю и +18° в Перми. В четверг температурный фон составит +15…+20° по краю и +19° в Перми. Днем возможен дождь на юге Прикамья, на остальной территории — преимущественно без осадков.



В пятницу на востоке края возможны ливни (до 30-40 мм), с усилением северо-западного ветра и температурой воздуха всего около +10°. На остальной части края днем будет +13…+18°, в Перми дожди могут начаться ближе к вечеру.