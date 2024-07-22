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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Самый длительный за пять лет период похолодания в июле ожидает пермяков

Самый длительный за пять лет период похолодания в июле ожидает пермяков

22 июля 2024, 09:33
Фото: ideogram.ai
Жара в Прикамье вернется не ранее 1 августа.

С 21 июля в Пермском крае начался период прохладной погоды, который продлится до конца месяца. Похолодание может стать самым продолжительным с 2019 года. Пока что средняя температура держится выше нормы на 2°, сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

Неделя прогнозируется холоднее климатической нормы на 3-4°С, холоднее всего может быть на востоке региона. Значительное количество осадков может выпасть на востоке и юге Прикамья.

Сегодня в Перми температурный фон будет держаться на уровне +16.+18°. Погода облачная, на крайнем юге могут пройти дожди. На юге региона сохранится умеренный восточный ветер.

Завтра, 22 июля, днем потеплеет до +20…+22°С, на севере Пермского края до +16…+19°. Вечером по северу края, а ближе к ночи и в центральных районах, пройдут небольшие дожди и грозы.

В среду днем ожидается не выше +15…+19° по краю и +18° в Перми. В четверг температурный фон составит +15…+20° по краю и +19° в Перми. Днем возможен дождь на юге Прикамья, на остальной территории — преимущественно без осадков.

В пятницу на востоке края возможны ливни (до 30-40 мм), с усилением северо-западного ветра и температурой воздуха всего около +10°. На остальной части края днем будет +13…+18°, в Перми дожди могут начаться ближе к вечеру.

В выходные в Прикамье могут пройти ливни. Большее количество осадков ожидается в субботу.«Температура воздуха будет медленно повышаться и к воскресенью днем уже можно рассчитывать на +17…+20°», сообщили синоптики.

Ранее доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов рассказал Properm.ru, что жара вернется в Прикамье не раньше 1 августа.

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