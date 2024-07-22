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В Лысьве и Чердыни сообщили о гибели земляков в зоне проведения спецоперации

В Прикамье простятся с двумя погибшими на СВО из Лысьвы и Чердыни

22 июля 2024, 03:46
Фото: Администрация Лысьвы / Администрация Чердынского округа

В Лысьве и Чердыни сообщили о гибели земляков в зоне проведения спецоперации

О гибели земляков сообщили власти округов.

В Прикамье простятся с погибшими на СВО двумя земляками из Лысьвенского и Чердынского округов, об этом сообщили власти муниципалитетов во ВКонтакте.

В ходе ожесточённых боёв погиб лысьвенец Иван Кобелев. Прощание с ним пройдет сегодня, 22 июля в 11:30, в Соборе Троицы Живоначальной на ул. Революции, 2А. «Приносим свои искренние соболезнования родным и близким», пишет администрация Лысьвы.

При выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции на территории населенного пункта Кременная ДНР погиб уроженец Чердынского округа, младший сержант воинской части №11741 Александр Кондратьев. «Администрация Чердынского городского округа выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким героя», — написали власти округа во ВКонтакте.

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