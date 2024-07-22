Благотворительная акция ко Дню знаний «Цветы жизни» стартовала в Прикамье

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
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Updated Сегодня, 10:49
В Перми открылась регистрация на благотворительную акцию «Цветы жизни», приуроченную ко Дню знаний. Участники акции подарят педагогу один общий букет от класса, а сэкономленные деньги будут направлены в фонд «Дедморозим» в поддержку детей-сирот и детей с тяжёлыми заболеваниями.
В течение шести лет в акции приняли участие более 120 тыс. школьников региона. В прошлом году благодаря акции удалось провести операцию на сердце трехмесячному Мухаммаду. «Средства также пошли на срочные авиаперелёты для тяжелобольных детей в сопровождении команды реаниматологов и работу проекта „Вернуть будущее“, рассказали в фонде.
В проекте сейчас 17 сирот с инвалидностью. Они заканчивают школы, поступают в колледжи и вузы. В текущем году ленту выпускника надели еще шесть человек.