Благотворительная акция ко Дню знаний «Цветы жизни» стартовала в Прикамье

В течение шести лет в акции приняли участие более 120 тыс. школьников региона. В прошлом году благодаря акции удалось провести операцию на сердце трехмесячному Мухаммаду. «Средства также пошли на срочные авиаперелёты для тяжелобольных детей в сопровождении команды реаниматологов и работу проекта „Вернуть будущее“, рассказали в фонде.