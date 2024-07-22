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В Прикамье в пять раз выросло количество депортированных мигрантов

В Прикамье в пять раз выросло количество депортированных мигрантов

22 июля 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney
Из региона принудительно отправлено на историческую родину 336 иностранных граждан.

За первое полугодие 2024 года из Пермского края принудительно отправлено на историческую родину 336 иностранцев, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

Большая часть выдворенных мигрантов из Таджикистана (142 человека) и Узбекистана (119 человек). Кроме того, также незаконно находились на территории Прикамья граждане Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана и Молдавии. Принудительно были отправлены домой и представители Афганистана и Ирака.

Отмечается, что у всех выдворенных мигрантов отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание и трудоустройство на территории РФ. В ходе судебного разбирательства всех иностранцев признали их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ». Нарушители закона были оштрафованы и выдворены за пределы страны.

Судебные приставы сопроводили нелегальных мигрантов до пунктов пропуска через границу России и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ. «В их паспортах будет стоять штамп о выдворении из страны, в течение пяти лет нарушителям миграционного законодательства въезд в Россию будет закрыт», — сообщили в пресс-службе органа исполнительной власти.

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#Мигранты#Прикамье#Таджикистан#Депортация#Узбекистан
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