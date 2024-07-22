В Прикамье в пять раз выросло количество депортированных мигрантов

За первое полугодие 2024 года из Пермского края принудительно отправлено на историческую родину 336 иностранцев, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.