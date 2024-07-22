В Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость листериозом в стране на низком уровне

Posted Вчера, 08:48
Published Вчера, 08:48
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
В России ведётся активная санитарно-профилактическая работа. Так только за прошлый год отделения Роспотребназдора в различных регионах страны исследовали около 120 тысяч проб мяса и продуктов, изготовляемых из него.
Как рассказали в ведомстве, лишь 4% проб показали несоответствие продукции гигиеническим нормативам, пишет ИА RuNews24.ru.
В Роспотребнадзоре прокомментировали вспышку листериоза в Канаде и США. В России, утверждает пресс-служба ведомства, в последние годы заболеваемость листериозом находится на низком уровне.
«В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев — 0,07 на 100 тысяч населения», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.
Между тем ситуация остаётся на постоянном контроле надзорной организации.