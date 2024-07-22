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Posted Вчера, 08:48

Published Вчера, 08:48

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

В Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость листериозом в стране на низком уровне

22 июля 2024, 08:48
В ведомстве отметили, что в стране высокий уровень санитарно-профилактических мероприятий. Говорить о вспышке заболеваемости этой смертельной болезнью не приходится.

В России ведётся активная санитарно-профилактическая работа. Так только за прошлый год отделения Роспотребназдора в различных регионах страны исследовали около 120 тысяч проб мяса и продуктов, изготовляемых из него.

Как рассказали в ведомстве, лишь 4% проб показали несоответствие продукции гигиеническим нормативам, пишет ИА RuNews24.ru.

В Роспотребнадзоре прокомментировали вспышку листериоза в Канаде и США. В России, утверждает пресс-служба ведомства, в последние годы заболеваемость листериозом находится на низком уровне.

«В Российской Федерации благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев — 0,07 на 100 тысяч населения», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Роспотребнадзора.

Между тем ситуация остаётся на постоянном контроле надзорной организации.

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