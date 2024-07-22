В Забайкальском крае открыли стелу дружбы России, Китая и Монголии

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Этот арт-объект представлен в виде трех символов, которые олицетворяют дружественные отношения между государствами. Каждый из них украшен золотым ободком с надписью «Дружба» на трех языках. Идею создания стелы высказал мастер из Агинского района Болот Дондоков, пишет zabnews.ru.
На открытии памятника присутствовали делегации из Китая и Монголии, а также сенатор Российской Федерации Баир Жамсуев. Сам арт-объект был установлен в Приононье — месте рождения Чингисхана.