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В Забайкальском крае открыли стелу дружбы России, Китая и Монголии

22 июля 2024, 10:15
В рамках форума «Новые перспективы» в Забайкальском крае открыли памятник дружбы трех стран: России, Китая и Монголии.

Этот арт-объект представлен в виде трех символов, которые олицетворяют дружественные отношения между государствами. Каждый из них украшен золотым ободком с надписью «Дружба» на трех языках. Идею создания стелы высказал мастер из Агинского района Болот Дондоков, пишет zabnews.ru.

На открытии памятника присутствовали делегации из Китая и Монголии, а также сенатор Российской Федерации Баир Жамсуев. Сам арт-объект был установлен в Приононье — месте рождения Чингисхана.

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