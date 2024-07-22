properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

В Перми с 22 по 28 июля будут отключать воду в нескольких микрорайонах

Январский, Голованово, Закамск. Десятки домов на неделе временно останутся без воды

22 июля 2024, 05:24
Фото: ideogram.ai

В Перми с 22 по 28 июля будут отключать воду в нескольких микрорайонах

В некоторых районах подрядчики будут ремонтировать водоводы.

В Перми из-за плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения некоторые жилые дома останутся без воды. Во время отключений на этой неделе сторонние организации проведут замену задвижек и участков сетей, а также подключение и промывку вновь построенных водоводов, сообщает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье».

Сегодня, 22 июля, с 10:00 до 10:00 23 июля без воды будут дома по адресам:

  • 1-й Павловский проезд, 3;
  • 5-й Павловский проезд, 1,2,3,5,6,7,8;
  • деревня Голованово;
  • Мичуринские сады (СНТ Пасека, КС Чайка, СТ Светлана, СТ Васильевка);
  • микрорайон Фрунзе.

В среду, 24 июля, с 10:00 до 10:00 25 июля без водоснабжения остаются следующие дома по улицам:

  • Амбарная, 70;
  • Верхневолжская, 35;
  • Каргапольский переулок, 18, 25;
  • Кубанская, 6;
  • Кутамышская, 35;
  • Кухтымский переулок, 15;
  • Кыновский переулок, 11;
  • Никопольская, 5, 14;
  • Рубцовская, 23;
  • Рудянский переулок, 20;
  • переулок Серго, 23;
  • Фрунзе, 17, 67.

Также на сутки, 25 июля с 10:00 до 10:00 26 июля, с неудобствами столкнутся жильцы домов по адресам:

  • Маяковского, 33/1, 33/2, 33/3, 33а;
  • Пожарная, 18;
  • Сергея Есенина, 11, 13, ¾, 5, 5/2, 7, 9;
  • Старый переулок, 27.

Жителям Закамска тоже не повезет — воды не будет с 9:00 27 июля до 9:00 28 июля по улицам:

  • Маршала Рыбалко, 93, 95а;
  • Ямпольская, 12а, 12б.

А в воскресенье, 28 июля, с 9:30 до 19:30, без водоснабжения останутся пермяки в домах:

  • ул. Анвара Гатауллина, 10а;
  • ул. Кузбасская, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 47;
  • уд. Куйбышева, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 173аа;
  • Лукоянова, 4, 6, 8/1.

Об аварийных ситуациях на водопроводных сетях сообщайте по номеру телефона 2100-680 и на электронную почту: [email protected].

Читайте также:
Голованово, Мотовилиха и Данилиха. В некоторых домах Перми на неделе отключат водуМотовилиха, Закамск, Свердловский. Часть домов в Перми временно останется без водыДетский сад, санаторий и жилые дома. Где в Перми пройдут отключения воды на неделе
#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
Подпишитесь
Устроившего смертельное ДТП у ЦУМа в Перми просят отправить на 10 лет в колонию
Сегодня, 07:54
Канатную дорогу планируют построить в Перми. Где она будет располагаться?
Сегодня, 06:57
Панка, работающего на Минобороны, задержали в Перми за террористические лозунги
Сегодня, 05:33
Синоптик рассказал, когда ждать возвращения жары в Прикамье
Сегодня, 08:24
ВИДЕО. ФСБ распространили видео задержания главного бухгалтера пермского автоперевозчика
Сегодня, 07:44