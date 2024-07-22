Январский, Голованово, Закамск. Десятки домов на неделе временно останутся без воды

В Перми из-за плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения некоторые жилые дома останутся без воды. Во время отключений на этой неделе сторонние организации проведут замену задвижек и участков сетей, а также подключение и промывку вновь построенных водоводов, сообщает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье».