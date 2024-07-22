Январский, Голованово, Закамск. Десятки домов на неделе временно останутся без воды

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В Перми из-за плановых ремонтных работ на сетях водоснабжения некоторые жилые дома останутся без воды. Во время отключений на этой неделе сторонние организации проведут замену задвижек и участков сетей, а также подключение и промывку вновь построенных водоводов, сообщает пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье».
Сегодня, 22 июля, с 10:00 до 10:00 23 июля без воды будут дома по адресам:
В среду, 24 июля, с 10:00 до 10:00 25 июля без водоснабжения остаются следующие дома по улицам:
Также на сутки, 25 июля с 10:00 до 10:00 26 июля, с неудобствами столкнутся жильцы домов по адресам:
Жителям Закамска тоже не повезет — воды не будет с 9:00 27 июля до 9:00 28 июля по улицам:
А в воскресенье, 28 июля, с 9:30 до 19:30, без водоснабжения останутся пермяки в домах:
Об аварийных ситуациях на водопроводных сетях сообщайте по номеру телефона 2100-680 и на электронную почту: [email protected].