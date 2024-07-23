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Авиаперевозчик «КрасАвиа» прекратил прямые рейсы из Перми в Уфу

Авиаперевозчик «КрасАвиа» прекратил прямые рейсы из Перми в Уфу

23 июля 2024, 02:35
Последний раз рейс в Уфу авиакомпания осуществила 20 июля.

Красноярская компания «КрасАвиа» приостановила прямые перелёты из Перми в Уфу. В расписании международного аэропорта «Большое Савино» исчез рейс Пермь — Уфа. Первым на это обратило внимание «Ъ-Прикамье».

Последний вылет в Уфу был совершен 20 июля. Направление рейса не являлось субсидируемым, возобновить летную программу может только сам перевозчик, сообщили в Минтрансе Прикамья. «КрасАвиа» выполняла прямые рейсы из Перми в Уфу с мая 2022 года.

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#Пермь#Большое савино#Рейс#Красноярск#Уфа#Минтранс Прикамья#КрасАвиа
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