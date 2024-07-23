Авиаперевозчик «КрасАвиа» прекратил прямые рейсы из Перми в Уфу

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Красноярская компания «КрасАвиа» приостановила прямые перелёты из Перми в Уфу. В расписании международного аэропорта «Большое Савино» исчез рейс Пермь — Уфа. Первым на это обратило внимание «Ъ-Прикамье».
Последний вылет в Уфу был совершен 20 июля. Направление рейса не являлось субсидируемым, возобновить летную программу может только сам перевозчик, сообщили в Минтрансе Прикамья. «КрасАвиа» выполняла прямые рейсы из Перми в Уфу с мая 2022 года.