Авиаперевозчик «КрасАвиа» прекратил прямые рейсы из Перми в Уфу

Последний вылет в Уфу был совершен 20 июля. Направление рейса не являлось субсидируемым, возобновить летную программу может только сам перевозчик, сообщили в Минтрансе Прикамья. «КрасАвиа» выполняла прямые рейсы из Перми в Уфу с мая 2022 года.