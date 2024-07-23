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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

БК «Парма» примет участие в розыгрыше Кубка России

БК «Парма» попал в компанию к трем другим клубам Единой лиги ВТБ

23 июля 2024, 12:30
Фото: БК Парма

БК «Парма» примет участие в розыгрыше Кубка России

Пермский клуб начнет борьбу за Кубок России с четвертьфинальной стадии.
Сюжет
Парма

Только четыре клуба Единой лиги ВТБ, включая пермскую «Парму» приняли решение заявиться в Кубок России-2024/25. Об этом сообщают профильные СМИ.

Заявились участники последнего «Финала четырех» — «НН», «Уралмаш» и МБА, а также «Парма». Напомним, что пермяки в прошлом сезоне уступили ПБК МБА в четвертьфинале.

Клубы Единой лиги ВТБ начнут поход за трофеем сразу со стадии ¼ финала. Также в Кубке выступят дубли ЦСКА, УНИКСа, «Пармы», «Зенита», «Самары», «Автодора» и «Енисея».

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