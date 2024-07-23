БК «Парма» попал в компанию к трем другим клубам Единой лиги ВТБ

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Только четыре клуба Единой лиги ВТБ, включая пермскую «Парму» приняли решение заявиться в Кубок России-2024/25. Об этом сообщают профильные СМИ.
Заявились участники последнего «Финала четырех» — «НН», «Уралмаш» и МБА, а также «Парма». Напомним, что пермяки в прошлом сезоне уступили ПБК МБА в четвертьфинале.
Клубы Единой лиги ВТБ начнут поход за трофеем сразу со стадии ¼ финала. Также в Кубке выступят дубли ЦСКА, УНИКСа, «Пармы», «Зенита», «Самары», «Автодора» и «Енисея».