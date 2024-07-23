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Published Сегодня, 11:15

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Updated Сегодня, 11:17

Актер Роман Курцын выложил видео со своими впечатлениями о Перми

«Чистый, приятный мне город». Актер Роман Курцын поделился впечатлениями о Перми

23 июля 2024, 11:15
Фото: vk.com/kurtsyn.roman

Актер Роман Курцын выложил видео со своими впечатлениями о Перми

Здесь проходят съемки фильма «Аэропорт» с участием артиста.

Актер Роман Курцын поделился впечатлениями о Перми. Артист находится в городе на съемках фильма «Аэропорт», где он играет главную роль. Роман записал видеообращение, в котором восхитился городом, в минувшую пятницу видео было опубликовано на странице актера «ВКонтакте».

«Всем привет. Дорогие жители города Пермь, я у вас в гостях! Я очень трепетно отношусь к вашему городу, потому что тут в далеком 2006 году мы снимали мой первый кинопроект — сериал под названием „Серебро“. […] Я очень рад его развитию. Это чистый, приятный мне город, воспоминания хлещут внутри и, конечно, трепет, трепет», — говорит Роман Курцын.

Видео: vk.com/kurtsyn.roman

Съемки детективного фильма «Аэропорт» проходят в Перми этим летом. По сюжету, в центре событий оказываются девять снятых с рейса пассажиров, которые будут заперты в пограничной транзитной зоне аэропорта. Потом выяснится, что это событие — не случайность, а спланированная операция. При этом узнать, кто из пассажиров стал причиной инцидента и каков будет конец истории, можно будет только после просмотра фильма.

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#Видео#Общество#Пермь#Кино#Съемки#Съемки фильма
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