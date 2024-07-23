«Чистый, приятный мне город». Актер Роман Курцын поделился впечатлениями о Перми

Съемки детективного фильма «Аэропорт» проходят в Перми этим летом. По сюжету, в центре событий оказываются девять снятых с рейса пассажиров, которые будут заперты в пограничной транзитной зоне аэропорта. Потом выяснится, что это событие — не случайность, а спланированная операция. При этом узнать, кто из пассажиров стал причиной инцидента и каков будет конец истории, можно будет только после просмотра фильма.