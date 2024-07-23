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Эксперты назвали 10 главных книг об истории Перми

Эксперты назвали 10 главных книг об истории Перми

23 июля 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney
Туда попали как свежие издания, так и написанные еще в XIX веке.
Сюжет
Пермь 300

Эксперты VIII городского исторического форума «Пермь — город культуры и инноваций» составили рейтинг 10 главных книг об истории краевой столицы. Туда попали как свежие издания, вышедшие в 2023 году, так и увидевшие свет в 1891-м.

Самая старая книга в списке — сборник статей краеведа Дмитрия Смышляева о Пермской губернии, датированный 1891 годом. Самая свежая — книга-фотоальбом «Пермь. Три столетия», выпущенная в прошлом году к 300-летнему юбилею столицы Прикамья. Автор — известный краевед Владимир Гладышев.

Почти все издания можно найти и прочитать на сайте Пермской городской думы.

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