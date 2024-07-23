Фестиваль Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

20-21 июля центральной площадкой фестиваля стал Сад «Эрмитаж». Гости смогли окунуться в атмосферу одного из самых колоритных регионов мира, насладиться латинской музыкой и танцами, а также попробовать национальные блюда. Официальное открытие состоялось 20 июля на Главной сцене Сада «Эрмитаж», с участием представителей Правительства Москвы и послов латиноамериканских стран.