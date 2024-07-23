Фестиваль Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Фестиваль направлен на укрепление международного гуманитарного сотрудничества и формирование позитивного имиджа Москвы как центра творческой жизни. Организация мероприятия поддерживается Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Департаментом культуры города Москвы, Московским центром международного сотрудничества, Домом Латинской Америки, Госфильмофондом России, Университетом Правительства Москвы, Библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Московским академическим театром имени В. Маяковского и посольствами стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
20-21 июля центральной площадкой фестиваля стал Сад «Эрмитаж». Гости смогли окунуться в атмосферу одного из самых колоритных регионов мира, насладиться латинской музыкой и танцами, а также попробовать национальные блюда. Официальное открытие состоялось 20 июля на Главной сцене Сада «Эрмитаж», с участием представителей Правительства Москвы и послов латиноамериканских стран.
Программу продолжили выступления народных музыкальных и певческих коллективов, таких как Hot Havana Orchestra и эквадорская оперная певица Карен Лисбет Соса Лимонес. Танцевальная программа включала выступления оркестра Tango en Vivo и школы танца Tango jam Moscow. Мастер-классы от школ ViVa dance и GallaDance позволили посетителям освоить танцевальные движения.
Гости также смогли поучаствовать в мастер-классах по созданию латиноамериканских предметов быта и украшений. Особым интересом пользовался фэшн-показ российских и латиноамериканских дизайнеров 21 июля в рамках проекта «Россия — Латинская Америка: дизайн сквозь континенты».
Тематические лекции на площадке лектория осветят жизнь и культуру Латинской Америки и стран Карибского бассейна. Те, кто планируют путешествия, получили полезную информацию о маршрутах и достопримечательностях.
Для детей предусмотрена анимационная программа, аквагрим и футбольный фристайл. На фуд-корте гости смогли отдохнуть и попробовать блюда латиноамериканской кухни.
Фестиваль также включает показ шедевров латиноамериканского кинематографа с 24 по 28 июля в кинотеатре «Иллюзион» и Третьяковской галерее.