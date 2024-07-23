«Газпром нефть» обустроит 150 км дорог в Пермском крае в 2024 году

Мы работаем в Пермском крае уже несколько лет и внедряем самые инновационные материалы и технологии «Газпром нефти». Это позволяет нам обеспечивать высокое качество дорожных покрытий. С этого года мы становимся полноправным участником дорожно-строительной отрасли региона и работаем на федеральных и региональных дорогах, — отметил генеральный директор «Газпромнефть — Дорожное строительство» Михаил Поздняков.