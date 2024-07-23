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«Газпром нефть» обустроит 150 км дорог в Пермском крае в 2024 году

«Газпром нефть» обустроит 150 км дорог в Пермском крае в 2024 году

23 июля 2024, 05:14
Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
До конца года «Газпромнефть — Дорожное строительство» планирует обустроить 150 км автомобильных дорог в Прикамье. В числе ключевых объектов — федеральные трассы М-7 «Волга» и Р-242 «Пермь — Екатеринбург», а также региональные автодороги «Пермь — Березники» и «Большая Соснова — Частые».

Мы работаем в Пермском крае уже несколько лет и внедряем самые инновационные материалы и технологии «Газпром нефти». Это позволяет нам обеспечивать высокое качество дорожных покрытий. С этого года мы становимся полноправным участником дорожно-строительной отрасли региона и работаем на федеральных и региональных дорогах, — отметил генеральный директор «Газпромнефть — Дорожное строительство» Михаил Поздняков.

«Газпромнефть — Дорожное строительство», специализированное предприятие «Газпром нефти», осуществляет полный цикл работ по обустройству дорожных покрытий. Компания производит асфальтобетон и занимается укладкой асфальта как на региональных, так и на федеральных трассах России.

Для качественного дорожного покрытия предприятие выпускает асфальтобетонную смесь на современном заводе в Перми. Она производится с использованием полимерно-битумных вяжущих материалов «Газпром нефти», повышающих устойчивость к образованию колеи. Качество компонентов контролируется экспертами научно-исследовательского центра битумных материалов «Газпром нефти». Укладка покрытия производится с использованием собственной дорожной спецтехники.

Для работ мы привлекаем высококвалифицированных специалистов, используем собственные технологии и производственные мощности. Парк современной техники обеспечивает эффективность всего процесса. Мы будем продолжать вносить свой вклад в повышение надежности транспортного комплекса Прикамья, способствуя развитию деловых связей, мобильности населения и туризма, — подчеркнул Михаил Поздняков.

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