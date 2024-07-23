Группа «Уралхим» представила передовые разработки на «Прикамском Агрофесте»

Посетители павильона «Уралхима» активно получили консультации у цифрового двойника агронома Ивана Полевого. Он за несколько секунд обрабатывает запросы и отвечает сельхозпроизводителям, как определить недостаток калия при выращивании картофеля по внешнему листьев и правильно подкормить томаты в теплице. Такой диалог позволяет аграриям получить быстро информацию, на сбор и обработку которой раньше требовалось несколько дней.