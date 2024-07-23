Группа «Уралхим» представила передовые разработки на «Прикамском Агрофесте»

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Межрегиональная специализированная выставка-форум «Прикамский Агрофест» прошла 18–19 июля на опытном поле Пермского НИИ Сельского хозяйства в селе Лобаново. Группа «Уралхим» выступила генеральным партнером мероприятия.
Посетители павильона «Уралхима» активно получили консультации у цифрового двойника агронома Ивана Полевого. Он за несколько секунд обрабатывает запросы и отвечает сельхозпроизводителям, как определить недостаток калия при выращивании картофеля по внешнему листьев и правильно подкормить томаты в теплице. Такой диалог позволяет аграриям получить быстро информацию, на сбор и обработку которой раньше требовалось несколько дней.
Андрей Гаранин, руководитель отдела продаж по региону «Восток» торгового дома «Уралхим»:
— Пермский край — один из основных регионов присутствия «Уралхима», поэтому очень важно развивать земледелие здесь, в том числе через внедрение новых агротехнологий, позволяющих достигать более высокую урожайность и качество культур. Наши клиенты вместе с продукцией получают комплексное сопровождение своей деятельности, начиная от подбора индивидуальных систем питания растений и заканчивая агроконсультированием на базе искусственного интеллекта.
Рядом с павильоном «Уралхима» посетители могли оценить промежуточные результаты эксперимента по выращиванию гибридной кукурузы с применением различных схем азотного питания растений. Половину опытного поля Пермского НИИ сельского хозяйства с осени обработали безводным аммиаком производства филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“. На вторую делянку весной внесли известково-аммиачную селитру.
Венедикт Волков, руководитель направления агрономического сопровождения агрономической службы АО «ОХК „Уралхим“:
— Замеры уровня азота в растениях уже сейчас позволяют говорить о том, что внесение безводного аммиака в почву с осени дает хороший результат. Мы видим, что растения на этом этапе вегетации хорошо развиты. Они получили необходимое питание и выглядят даже лучше, чем на поле, удобренном известково-аммиачной селитрой. Дополнительный плюс при прямом внесении аммиака в почву с осени для аграриев — возможность разгрузить напряженный весенний период.
Среди новинок линейки минеральных удобрений участникам «Агрофеста» представили «МультиСтарт» NPKS 15:15:15:11 + Био и NPKS 8:20:30:3 + Био, а также новые комплексные водорастворимые удобрения с аминокислотами и стимуляторами роста: SOLAR NPK micro + Стим и SOLAR NPK micro + Амино.