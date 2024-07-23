Из Перми осенью можно будет улететь в Минводы субсидированным рейсом

До конца года появится ещё одно — в Красноярск. Его с ноября будет обслуживать авиакомпания «Россия» на самолётах Airbus A319. Планируется выполнять два рейса в неделю: вылеты из Красноярска по вторникам и субботам. Из Перми — по средам и воскресеньям.