Из Перми осенью можно будет улететь в Минводы субсидированным рейсом

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Этой осенью из Перми запустят субсидированные рейсы в Минеральные Воды. Продажа билетов по специальному тарифу начнется в сентябре. Первым внимание на сообщение краевого минтранса обратило ИА «Текст».
По данным ведомства, стоимость билета составит не более 10 953 рублей в одну сторону.
Кроме того, в этом году добавлены два новых субсидируемых направления — в Нарьян-Мар и Усинск.
До конца года появится ещё одно — в Красноярск. Его с ноября будет обслуживать авиакомпания «Россия» на самолётах Airbus A319. Планируется выполнять два рейса в неделю: вылеты из Красноярска по вторникам и субботам. Из Перми — по средам и воскресеньям.