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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

Из Перми осенью можно будет улететь в Минводы субсидированным рейсом

Из Перми осенью можно будет улететь в Минводы субсидированным рейсом

23 июля 2024, 09:20
Фото: properm.ru
Также появится рейс до Красноярска.

Этой осенью из Перми запустят субсидированные рейсы в Минеральные Воды. Продажа билетов по специальному тарифу начнется в сентябре. Первым внимание на сообщение краевого минтранса обратило ИА «Текст».

По данным ведомства, стоимость билета составит не более 10 953 рублей в одну сторону.

Кроме того, в этом году добавлены два новых субсидируемых направления — в Нарьян-Мар и Усинск.

До конца года появится ещё одно — в Красноярск. Его с ноября будет обслуживать авиакомпания «Россия» на самолётах Airbus A319. Планируется выполнять два рейса в неделю: вылеты из Красноярска по вторникам и субботам. Из Перми — по средам и воскресеньям.

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