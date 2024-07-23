Как избежать кибермошенничества: советы эксперта по безопасности

Иногда возникают сомнения или человек не может определить, обманщик ли перед ним. В таких ситуациях лучше проверить собеседника, уточнив данные о его личности, работе, запросив рабочее удостоверение. Проверка может включать вопросы о месте работы, ФИО, дате рождения. Иногда полезно задавать и более специфические вопросы. Это поможет выявить мошенника, если он начнет избегать ответов или внезапно прервет разговор. Однако, чаще всего мошенники начинают агрессивно реагировать, если им задают слишком много вопросов или предоставляют лишнюю информацию. Это сигнал о вероятном мошенничестве, заключил Алексеев.