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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Как избежать кибермошенничества: советы эксперта по безопасности

23 июля 2024, 06:05
Встречи с киберпреступниками в настоящее время случаются довольно часто, поэтому крайне важно строго придерживаться мер безопасности, чтобы избежать неприятностей и не стать жертвой уловок преступников. Об этом заявил специалист в области безопасности информационных систем Леонид Алексеев.

Если незнакомый человек звонит, представляясь работником банка, рекомендуется незамедлительно самостоятельно позвонить в банк для проверки. В случае, если родственник звонит с номера, который вам незнаком, важно самостоятельно связаться с членом семьи. Эксперт отметил, что нельзя доверять ни изображению, ни звуку в интернете, так как благодаря новым технологиям подделки выглядят очень реалистично. Голос и лицо можно подделать даже по одной фотографии и короткому аудиофайлу, пишет sibdepo.ru.

Иногда возникают сомнения или человек не может определить, обманщик ли перед ним. В таких ситуациях лучше проверить собеседника, уточнив данные о его личности, работе, запросив рабочее удостоверение. Проверка может включать вопросы о месте работы, ФИО, дате рождения. Иногда полезно задавать и более специфические вопросы. Это поможет выявить мошенника, если он начнет избегать ответов или внезапно прервет разговор. Однако, чаще всего мошенники начинают агрессивно реагировать, если им задают слишком много вопросов или предоставляют лишнюю информацию. Это сигнал о вероятном мошенничестве, заключил Алексеев.

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