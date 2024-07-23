Краевые власти требуют снести в историческом центре Перми дорогой дизайн-салон

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Министерство по управлению имуществом Пермского края требует от собственника снести пристрой на ул. Ленина 11. Там расположен дизайн-салон «Театро-декор».
Краевые власти подали иск в Арбитражный суд. В документе указывается, что пристрой мешает использованию земельного участка, принадлежащий расположенной рядом детской больнице. Чиновники требуют снести его в течение трех месяцев, сообщает «Рифей».
Пристрой признан самовольной постройкой еще в 2010 году. Несколькими годами ранее предприниматель купил четыре квартиры на первом этаже, к которым был пристроен деревянный сарай, пишет ИА «Текст». Недвижимость была реконструирована и стала использоваться как коммерческая площадь высокого класса. Ее сдали в аренду дорогому дизайн-салону «Театро-декор».