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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Краевые власти требуют снести в историческом центре Перми дорогой дизайн-салон

Краевые власти требуют снести в историческом центре Перми дорогой дизайн-салон

23 июля 2024, 12:08
Фото: Google Maps
Здание мешает использовать земельный участок, принадлежащий детской больнице.

Министерство по управлению имуществом Пермского края требует от собственника снести пристрой на ул. Ленина 11. Там расположен дизайн-салон «Театро-декор».

Краевые власти подали иск в Арбитражный суд. В документе указывается, что пристрой мешает использованию земельного участка, принадлежащий расположенной рядом детской больнице. Чиновники требуют снести его в течение трех месяцев, сообщает «Рифей».

Пристрой признан самовольной постройкой еще в 2010 году. Несколькими годами ранее предприниматель купил четыре квартиры на первом этаже, к которым был пристроен деревянный сарай, пишет ИА «Текст». Недвижимость была реконструирована и стала использоваться как коммерческая площадь высокого класса. Ее сдали в аренду дорогому дизайн-салону «Театро-декор».

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#Пермь#Арбитражный суд#Снос#Дизайн
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