Краевые власти требуют снести в историческом центре Перми дорогой дизайн-салон

Пристрой признан самовольной постройкой еще в 2010 году. Несколькими годами ранее предприниматель купил четыре квартиры на первом этаже, к которым был пристроен деревянный сарай, пишет ИА «Текст». Недвижимость была реконструирована и стала использоваться как коммерческая площадь высокого класса. Ее сдали в аренду дорогому дизайн-салону «Театро-декор».