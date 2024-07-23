Мама пермского подростка, погибшего на занятиях, просит не наказывать тренера

Женщина рассказала, что именно педагог привил ее сыну любовь к спорту и сделал из мальчика лидера. «Он был единственным человеком, кто сразу принес искренние извинения. Мне его по-человечески жаль. Никто другой не признает своей вины. Но именно бездействие других лиц привело к смерти сына», — рассказала в суде мама погибшего.