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Мама пермского подростка, погибшего на занятиях, просит не наказывать тренера

Мама пермского подростка, погибшего на занятиях, просит не наказывать тренера

23 июля 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Мужчину оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть 12-летнего мальчика.

Мама 12-летнего мальчика, погибшего во время кросса в спортивной школе, просит суд не наказывать тренера. По ее словам, мужчина возместил траты на похороны ребенка и все время старался поддерживать семью, пишет издание «В курсе».

Сегодня, 23 июля, в Кировском районном суде прошло первое слушанье по делу о гибели подростка во время занятия в спортивной школе. На нем выступила мама мальчика. Она ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношение тренера, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Женщина рассказала, что именно педагог привил ее сыну любовь к спорту и сделал из мальчика лидера. «Он был единственным человеком, кто сразу принес искренние извинения. Мне его по-человечески жаль. Никто другой не признает своей вины. Но именно бездействие других лиц привело к смерти сына», — рассказала в суде мама погибшего.

Она также добавила, что именно тренер возместил 100 тысяч рублей на похороны ребенка и старался поддерживать его семью. Мужчина подтвердил эти слова. Судья постановил заслушать ходатайство на следующем слушании.

Трагедия произошла в апреле 2023 года. Тренер по дзюдо отправил своих подопечных на самостоятельную пробежку по территории Кировского района. Во время кросса мальчики забрались на стройку и стали кидаться кирпичами с восьмого этажа. Один из кирпичей попал в голову 12-летнего парня, который погиб на месте.

Пермский краевой суд обязал спортшколу выплатить маме умершего ребенка моральную компенсацию в размере 1,5 млн рублей, а также расходы на погребение в размере 6825 рублей.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Детский мир#Погиб ребенок#Тренер#Спортшкола#Спортивная школа
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