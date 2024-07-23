Медитация вредит психике. И другие факты о мозге от пермских ученых

Ученые пока не могут точно ответить на вопрос, провоцирует ли стресс рак мозга. Но вот уже имеющееся заболевание он может усугубить точно. Сейчас у ученых нет единого мнения о том, действительно ли стресс приводит к развитию онкологию. Однако он легко может усугубить уже имеющуюся болезнь. Раковые клетки распространяются по внутренним органам с помощью кровеносных сосудов. А адреналин, вырабатывающийся при стрессе, позволяет раковым клеткам перемещаться по всему организму.