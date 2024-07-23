Медитация вредит психике. И другие факты о мозге от пермских ученых

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:25
По различным сведениям, в головном мозге человека находится от 85 до 95 млрд нейронов. «Один из способов подсчитать число клеток — использовать метод „мозгового супа“, когда мозг растворяют до состояния каши и с помощью окрашивания выделяют ядра клеток для их подсчета», — рассказывает Юлия Неверова, старший преподаватель кафедры социологии и политологии ПНИПУ, когнитивно-поведенческий психолог
Ранее предполагалось, что интеллект человека напрямую зависит от массы мозга. Однако это оказалось заблуждением. Средний вес мозга человека равен 1200–1400 гг., при этом мозг ученого Альберта Эйнштейна был относительно легким — всего около 1230 г, что не помешало ему совершить великое открытие, отмечает Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ.
Гораздо более важным показателем интеллекта человека является количество связей между нейронами: чем их больше, тем выше работоспособность мозга. При этом ученые отметили связь между массой отделов мозга и показателями когнитивных способностей. Правое полушарие отвечает за обработку и восприятие неречевой информации, а левое — за языковые способности.
Врач-невролог Александр Лурия самостоятельно исследовал функциональные блоки головного мозга и разделил их на три основных. Первый — это блок активности. Он отвечает за общий тонус коры больших полушарий, что влияет на память и мышление человека. Второй — теменно-височно-затылочный: отвечает за прием, обработку и хранение информации, а также связан со зрением, слухом и работой кожного покрова.
К третьему блоку относят лобные доли коры больших полушарий, которые отвечают за программирование, регуляцию и контроль, а также влияет на функционирование опорно-двигательного аппарата.
В обычных условиях мозг тратит около 10% всей энергии организма, а при сильных умственных нагрузках — до 25%. Часть энергии тратится на линейное визуальное мышление, то есть способность проводить сравнения различных изображений, дополнять или восстанавливать его по фрагментам. Во-вторых, энергия затрачивается на структурное визуальное мышление, то есть на умение видеть закономерности, мыслить ими и мыслить по аналогии. В-третьих, работа мозга включает и понятийно-интуитивное мышление, которое связано с личным опытом и помогает выполнять многие действия самостоятельно. Сюда же включается работа понятийно-логического мышления, что подразумевает умение видеть связи и зависимости между явлениями и предметами.
Ученые отмечают, что психические расстройства могут быть следствием сбоя в работе головного мозга, либо его симптомом. Сюда, например, можно отнести нарушения функционирования кровеносной системы и питания разных отделов органа.
Например, шизофрения может быть связана с неправильным функционированием дофамина и серотонина, которые отвечают за передачу сигналов между нейронами. А биполярное расстройство зависит от баланса гормонов в организме человека.
Ученые пока не могут точно ответить на вопрос, провоцирует ли стресс рак мозга. Но вот уже имеющееся заболевание он может усугубить точно. Сейчас у ученых нет единого мнения о том, действительно ли стресс приводит к развитию онкологию. Однако он легко может усугубить уже имеющуюся болезнь. Раковые клетки распространяются по внутренним органам с помощью кровеносных сосудов. А адреналин, вырабатывающийся при стрессе, позволяет раковым клеткам перемещаться по всему организму.
Сон играет очень важную роль в функционировании мозга. Поскольку только во время сна мозговые клетки восстанавливаются. Сон помогает мозгу обрабатывать информацию за день и закрепляет ее. Если сон будет неполноценным, то процесс запоминания нарушается.
Медитация позволяет нам сосредоточится на каком-либо объекте — музыке, звуке, дыхании. Тем самым тренируется наше внимание. Медитация снижает и общий уровень стресса организма, и излишнюю тревожность. «Однако относиться к медитации как к универсальному инструменту нельзя, поскольку она имеет свои противопоказания для людей с психическими расстройствами», — рассказывает Юлия Неверова
Под нейропластичностью понимают способность мозга меняться под воздействием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения и болезни. Она также позволяет мозгу адаптироваться к новым условиям и компенсировать утраченные функции. Например, у слепых людей обостряется слух и тактильные ощущения.
Кроме того, нейропластичность и обучение имеют плотную связь, которая способствует усвоению новой информации, приобретению навыков и выстраиванию новых нейронных дорожек.
Для эффективной работы мозга необходимо сбалансированное питание, которое включает как белки и жиры, так и углеводы, которые перерабатываются в глюкозу, являющуюся основным источником энергии, используемой мозгом.
Жирные кислоты составляют более 50% сухого веса мозга. Также мозг богат жирными кислотами омега-3. Такая разновидность липидов, как сфингомиелин, позволяет мозгу быстрее распространять нервные сигналы. Он содержится в коровьем молоке.
Также важны и сиаловые кислоты, которые играют важную роль в межклеточном взаимодействии, коммуникации, передаче и хранении информации в мозге. Их тоже можно получить из коровьего, а также козьего молока.
Для активной и стабильной работы мозга человеку также необходимо потреблять холин, который способствует работе памяти. Он содержится в почках, печени и сердце животных, а также в яичных желтках. Другие группы витаминов, вроде витамина B1, который играет роль в проведении нервных импульсов, фолиевая кислота, которая необходима для деления и поддержания клеток, образования ДНК и РНК. Витамин D, который важен для развития и функционирования мозга. А железо и йод участвуют в производстве миелина и развитии мозга.
Физические нагрузки значительно улучшают работу мозга: оптимизируют работу памяти и мышления, а также сказываются на способности к обучению. Однако злоупотребление спортом, наоборот, снижает когнитивные функции.
Однако клетки периферической нервной системы способны к регенерации. Поэтому при повреждении волокон и отсутствии очагов воспаления, восстановить нервные клетки возможно. Их регенерация идет со скоростью от 2 до 4 мм в сутки.
Сюда включают: мигрень, головную боль напряжения, пучковая головная боль, боль от травмы головы, поражение сосудов головного мозга и шеи, внутричерепные поражения, а также инфекции, нарушение гомеостаза, психические нарушения, патологии черепа, глаз, ушей, пазух носа, зубов и ротовой полости.
«Сегодня существует теория, что многие хронические заболевания появляются из-за накопления тяжелых металлов в окружающей среде. Например, свинец провоцирует аллергии, дефицит внимания, дисфункцию щитовидной железы, а также дислексию. кадмий вызывает нарушение памяти, гиперактивность и агрессию. При возникновении алюминия появляется усталость, ухудшение памяти и аппетита», — рассказывает эксперт-провизор Пермского Политеха.
Однако наиболее опасно накопление ртути, которая служит мощнейшим нейротоксином. Согласно исследованиям, более 250 заболеваний связаны с высоким содержанием ртути в организме, например, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
Вредные вещества также попадают в организм вместе с пищей, водой, с немытых рук, либо через курение.