Министр науки и высшего образования предложил новые критерии предоставления общежитий

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Министр высказал мнение, что расходы на общежития не соответствуют их реальной стоимости, и они фактически выполняют социальные функции. Он предлагает сохранить общежития как опцию только для малоимущих студентов либо для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, пишет newsler.ru.
Как сообщается, в 2024 году вузы получили 621 тысячу бюджетных мест, что является абсолютным рекордом. Среди них 30 тысяч были отведены для студентов из отдаленных регионов.