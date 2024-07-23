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Министр науки и высшего образования предложил новые критерии предоставления общежитий

23 июля 2024, 05:54
В России могут измениться правила предоставления общежитий для студентов. По словам министра образования и науки Валерия Фалькова, предложение заключается в том, чтобы давать жилье только нуждающимся или тем, кто находится в трудной ситуации.

Министр высказал мнение, что расходы на общежития не соответствуют их реальной стоимости, и они фактически выполняют социальные функции. Он предлагает сохранить общежития как опцию только для малоимущих студентов либо для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, пишет newsler.ru.

Как сообщается, в 2024 году вузы получили 621 тысячу бюджетных мест, что является абсолютным рекордом. Среди них 30 тысяч были отведены для студентов из отдаленных регионов.

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