Министр науки и высшего образования предложил новые критерии предоставления общежитий

Министр высказал мнение, что расходы на общежития не соответствуют их реальной стоимости, и они фактически выполняют социальные функции. Он предлагает сохранить общежития как опцию только для малоимущих студентов либо для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, пишет newsler.ru.