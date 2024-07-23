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На фестивале «Зов Пармы» под Чердынью произошла драка. Пострадал участник СВО

На фестивале «Зов Пармы» под Чердынью произошла драка. Пострадал участник СВО

23 июля 2024, 10:51
Фото: Зов Пармы / VK
Кроме того, пострадал сотрудник ГУФСИН

На этно-фестивале «Зов Пармы», проходившем в минувшие выходные в селе Серегово под Чердынью, уроженец Соликамска напал с топором на двух человек. Один из них — участник СВО, приехавший в отпуск по ранению, другой — сотрудник ГУФСИН, сообщает телеграм-канал «ЧП и ДТП Пермь».

По данным канала, оба пострадавших находятся в реанимации. Однако в пресс-службе краевого Минздрава корреспонденту Properm.ru пояснили, что один из пациентов от госпитализации отказался, а второй госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

В пресс-службе краевого ГУ МВД корреспонденту Properm.ru пообещали уточнить информацию позже.

Фото: ЧП и ДТП Пермь
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