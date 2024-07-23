На фестивале «Зов Пармы» под Чердынью произошла драка. Пострадал участник СВО

На этно-фестивале «Зов Пармы», проходившем в минувшие выходные в селе Серегово под Чердынью, уроженец Соликамска напал с топором на двух человек. Один из них — участник СВО, приехавший в отпуск по ранению, другой — сотрудник ГУФСИН, сообщает телеграм-канал «ЧП и ДТП Пермь».