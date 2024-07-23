На время движения Крестного хода в Перми будут ненадолго перекрывать перекрестки

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В Перми в эту пятницу, 26 июля, состоится Крестный ход, посвященный памяти преподобного Серафима Саровского. На время прохождения перекрестков — 9:30 до 14:00 — движение транспорта будет приостанавливаться, сообщают в пресс-службе городской администрации. Прохождение колонны будет сопровождаться и изменением работы светофоров по маршруту.
Участники колонны будут идти в основном по пешеходной части Комсомольского проспекта. Крестный ход стартует от Кресто-Митрофаниевского храма по Комсомольскому проспекту, 6, затем участники пройдут до Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря (ул. Пристанционная, 38) в Свердловском районе. Затем Крестный ход пойдет на Белую гору в Свято-Николаевский мужской монастырь.
Помимо этого, будет временно приостановлено движение на период прохождения колоны по правой стороне проезжей части ул. Чкалова, Героев Хасана, Васильева, 1-й Бахаревской и Пристанционной до Бахаревского женского монастыря.