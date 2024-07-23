На время движения Крестного хода в Перми будут ненадолго перекрывать перекрестки

В Перми в эту пятницу, 26 июля, состоится Крестный ход, посвященный памяти преподобного Серафима Саровского. На время прохождения перекрестков — 9:30 до 14:00 — движение транспорта будет приостанавливаться, сообщают в пресс-службе городской администрации. Прохождение колонны будет сопровождаться и изменением работы светофоров по маршруту.