properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Перми на время движения Крестного хода будут временно ограничивать движение

На время движения Крестного хода в Перми будут ненадолго перекрывать перекрестки

23 июля 2024, 08:07
Фото: properm.ru

В Перми на время движения Крестного хода будут временно ограничивать движение

На перекрестках также будет меняться работа светофоров.

В Перми в эту пятницу, 26 июля, состоится Крестный ход, посвященный памяти преподобного Серафима Саровского. На время прохождения перекрестков — 9:30 до 14:00 — движение транспорта будет приостанавливаться, сообщают в пресс-службе городской администрации. Прохождение колонны будет сопровождаться и изменением работы светофоров по маршруту.

Участники колонны будут идти в основном по пешеходной части Комсомольского проспекта. Крестный ход стартует от Кресто-Митрофаниевского храма по Комсомольскому проспекту, 6, затем участники пройдут до Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря (ул. Пристанционная, 38) в Свердловском районе. Затем Крестный ход пойдет на Белую гору в Свято-Николаевский мужской монастырь.

Помимо этого, будет временно приостановлено движение на период прохождения колоны по правой стороне проезжей части ул. Чкалова, Героев Хасана, Васильева, 1-й Бахаревской и Пристанционной до Бахаревского женского монастыря.

Читайте также:
«У пешеходов нет выхода». Пермяки возмущены отсутствием обхода у моста на КарпинскогоВ центре Перми из-за ремонта путей на Борчанинова изменится движение автобусовИз-за ремонта трамвайных путей на Борчанинова изменится движение пяти автобусов
#Авто#Общество#Пермская езда#Пермь#Ограничение движения#Крестный ход
Подпишитесь
Nestle планирует возобновить производство шоколада KitKat в Перми
Сегодня, 05:53
Власти требуют от собственника бара в Перми отреставрировать дом купца Боброва
Сегодня, 05:57
Под Пермью майнер-нелегал похитил электроэнергии на несколько миллионов рублей
Вчера, 13:44
Первым замглавы Индустриального района Перми стал Александр Сенокосов
Сегодня, 03:44
Застрявшим в аэропорту Перми пассажирам отказали в размещении в отеле
Сегодня, 03:04
Авиаперевозчик «КрасАвиа» прекратил прямые рейсы из Перми в Уфу
Сегодня, 02:35