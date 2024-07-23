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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Чарли и шоколадная фабрика / Кадр из фильма

Nestle планирует возобновить производство шоколада KitKat в Перми

23 июля 2024, 05:53
Фото: kinopoisk
Чарли и шоколадная фабрика / Кадр из фильма
Шоколадные батончики могут появиться на лавках магазинов этой осенью.

Концерн Nestle рассматривает возможность возобновления производства шоколадных батончиков KitKat в Перми. Осенью шоколад может появиться на торговых прилавках, сообщает «Царьград».

О своем уходе из РФ компания объявила в марте 2022 года. Сотрудники предприятия были тогда выведены. Спустя месяц, уже в апреле, работники были возвращены на рабочие места. Работу брендов KitKat и Nesquik заменили Goodmix и «Хрутка».

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#Пермь#Магазины#Производство#Шоколад#KitKat#Товары питания
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