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Он был общительным и отзывчивым человеком. На СВО погиб 49-летний уроженец Юсьвы

Он был общительным и отзывчивым человеком. На СВО погиб 49-летний уроженец Юсьвы

23 июля 2024, 11:55
Фото: 1MI / администрация Юсьвенского округа
В Прикамье простятся с 49-летним кочегаром из Юсьвенского муниципального округа.

В Юсьвенском округе простятся с Олегом Утевым, который погиб в ходе проведения СВО на территории Украины. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Олег Константинович Утев родился 15 июля 1974 года в селе Архангельское Юсьвенского района. Учился в Архангельской школе. А после ее окончания поступил в профессиональное училище города Кудымкар по профессии «мастер-строитель».

Продолжительнное время мужчина трудился кочегаром в Архангельском детском саду, а также был наемным рабочим у индивидуального предпринимателя. До подписания контракта работал на временных работах.

В июне 2024 он заключил контракт с минобороны. Мужчина погиб 7 июля 2024 года, при исполнении воинского долга.

«Олег Константинович был неконфликтным, общительным и отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь», — пишут власти округа.

Прощание с погибшим пройдет 24 июля 2024 года по адресу: с. Архангельское, ул. Центральная, д. 9, в 12.00 часов.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Сво#Прощание#Минобороны#Погибший#Юсьва
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