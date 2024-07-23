Он был общительным и отзывчивым человеком. На СВО погиб 49-летний уроженец Юсьвы

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В Юсьвенском округе простятся с Олегом Утевым, который погиб в ходе проведения СВО на территории Украины. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Олег Константинович Утев родился 15 июля 1974 года в селе Архангельское Юсьвенского района. Учился в Архангельской школе. А после ее окончания поступил в профессиональное училище города Кудымкар по профессии «мастер-строитель».
Продолжительнное время мужчина трудился кочегаром в Архангельском детском саду, а также был наемным рабочим у индивидуального предпринимателя. До подписания контракта работал на временных работах.
В июне 2024 он заключил контракт с минобороны. Мужчина погиб 7 июля 2024 года, при исполнении воинского долга.
«Олег Константинович был неконфликтным, общительным и отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь», — пишут власти округа.
Прощание с погибшим пройдет 24 июля 2024 года по адресу: с. Архангельское, ул. Центральная, д. 9, в 12.00 часов.