Остались родители и дочь. На СВО погиб 49-летний прапорщик из Добрянского округа

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
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Updated Сегодня, 03:29
В ходе СВО погиб уроженец Добрянского округа Юрий Даньшин. Информацию об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Родился мужчина 5 января 1975 года в городе Чермоз Ильинского района. В 1985 году переехал с родителями в Верхнечусовские городки, а в 1993 году — в Нижний Лух. После окончания школы окончил Пермское речное училище, получив специальность «моторист-рулевой».
С декабря 1993 года по март 1995 года проходил срочную военную службу в звании мичман Военно-морского флота. После этого два года служил по контракту старшиной команды кораблевождения и зрительной связи. После службы Даньшин работал в различных предприятиях вахтовым методом.
Контракт с Минобороны заключил 25 апреля 2024 года.Служил наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона в звании гвардии прапорщик. Погиб 25 мая при выполнении боевых задач в населенном пункте Очеретино Ясиноватского района ДНР.
«Юрий Владимирович был очень смелым человеком. Хорошим, добрым и отзывчивым. Любящим сыном и отцом. Живя в деревне увлекался рыбалкой, любил лес. У него остались родители и дочь», — пишут власти округа.
Прощание с Юрием Даньшиным состоится сегодня, 23 июля в 11.30 в поселке Нижний Лух на ул. Советской, 28а.