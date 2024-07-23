Остались родители и дочь. На СВО погиб 49-летний прапорщик из Добрянского округа

С декабря 1993 года по март 1995 года проходил срочную военную службу в звании мичман Военно-морского флота. После этого два года служил по контракту старшиной команды кораблевождения и зрительной связи. После службы Даньшин работал в различных предприятиях вахтовым методом.



Контракт с Минобороны заключил 25 апреля 2024 года.Служил наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона в звании гвардии прапорщик. Погиб 25 мая при выполнении боевых задач в населенном пункте Очеретино Ясиноватского района ДНР.



«Юрий Владимирович был очень смелым человеком. Хорошим, добрым и отзывчивым. Любящим сыном и отцом. Живя в деревне увлекался рыбалкой, любил лес. У него остались родители и дочь», — пишут власти округа.