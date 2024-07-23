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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 03:29

В Прикамье простятся с погибшим СВО 49-летним прапорщиком из Добрянского округа

Остались родители и дочь. На СВО погиб 49-летний прапорщик из Добрянского округа

23 июля 2024, 03:27
Фото: 1MI

В Прикамье простятся с погибшим СВО 49-летним прапорщиком из Добрянского округа

Прощание пройдет сегодня в поселке Нижний Лух.

В ходе СВО погиб уроженец Добрянского округа Юрий Даньшин. Информацию об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Родился мужчина 5 января 1975 года в городе Чермоз Ильинского района. В 1985 году переехал с родителями в Верхнечусовские городки, а в 1993 году — в Нижний Лух. После окончания школы окончил Пермское речное училище, получив специальность «моторист-рулевой».

С декабря 1993 года по март 1995 года проходил срочную военную службу в звании мичман Военно-морского флота. После этого два года служил по контракту старшиной команды кораблевождения и зрительной связи. После службы Даньшин работал в различных предприятиях вахтовым методом.

Контракт с Минобороны заключил 25 апреля 2024 года.Служил наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона в звании гвардии прапорщик. Погиб 25 мая при выполнении боевых задач в населенном пункте Очеретино Ясиноватского района ДНР.

«Юрий Владимирович был очень смелым человеком. Хорошим, добрым и отзывчивым. Любящим сыном и отцом. Живя в деревне увлекался рыбалкой, любил лес. У него остались родители и дочь», — пишут власти округа.

Прощание с Юрием Даньшиным состоится сегодня, 23 июля в 11.30 в поселке Нижний Лух на ул. Советской, 28а.

Фото: Администрация Добрянского округа
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