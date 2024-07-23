Осужденная чиновница пермского минздрава уволилась по собственному желанию

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Руководитель ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» краевого минздрава Марина Барова уволилась из организации по собственному желанию, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». В краевом министерстве здравоохранения ситуацию не комментируют, но сообщают, что обязанности директора исполняет Кирилл Дорощук. Ранее он был заместителем руководителя организации. Информацию об исполняющем обязанности журналисту Properm.ru в Минздраве также подтвердили.
15 июля судья Ленинского районного суда Наталья Полтавченко вынесла приговор по уголовному делу по уголовному делу о покупке масштабной партии контрафактных медицинских халатов, противочумных костюмов и шапочек «Шарлотта». Действующего директора ФХУ Минздрава Марину Барову признали виновной в двух эпизодах превышения полномочий. Суд приговорил ее к штрафу в размере 40 тыс. рублей и лишению свободы на три года реального срока в колонии общего режима. Также пермячке на год запрещено занимать должности на госслужбе.
Марина Барова пока не обжаловала свой приговор. По информации журналиста Properm.ru, она только вчера получила в СИЗО судебное решение, о чем в суд поступила отметка. Информированные собеседники редакции отмечают, что не только экс-чиновница намерена оспаривать приговор. По всей вероятности, не признавшее нанесенный Баровой ущерб министерство здравоохранения также направит апелляционную жалобу на приговор.