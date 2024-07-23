Осужденная чиновница пермского минздрава уволилась по собственному желанию

15 июля судья Ленинского районного суда Наталья Полтавченко вынесла приговор по уголовному делу по уголовному делу о покупке масштабной партии контрафактных медицинских халатов, противочумных костюмов и шапочек «Шарлотта». Действующего директора ФХУ Минздрава Марину Барову признали виновной в двух эпизодах превышения полномочий. Суд приговорил ее к штрафу в размере 40 тыс. рублей и лишению свободы на три года реального срока в колонии общего режима. Также пермячке на год запрещено занимать должности на госслужбе.