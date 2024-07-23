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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Пермский край накроют туманы, ливни и грозы

Пермский край накроют туманы, ливни и грозы

23 июля 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney
МЧС предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях

В Пермском крае ночью, 24 июля, ожидается туман, а днем местами ливни. В некоторых районах пройдут грозы. Информацию об этом сообщило ГУ МЧС Прикамья со ссылкой на Пермский ЦГМС.

Краевое МЧС рекомендует пермякам не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям следует соблюдать правила дорожного движения. Во время грозы лучше воздержаться от прогулок и поездок, укрывшись в помещении. Во время молнии нужно отключить питание электрических приборов, закрыть форточки в окнах.

Помните, что прятаться под высокими деревьями на улице опасно.

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#Пермский край#Погода#Безопасность#Дорожное движение#Молния#Грозы#Ливни#МЧС Прикамья#Туманы
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