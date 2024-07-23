Пермский край накроют туманы, ливни и грозы

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Пермском крае ночью, 24 июля, ожидается туман, а днем местами ливни. В некоторых районах пройдут грозы. Информацию об этом сообщило ГУ МЧС Прикамья со ссылкой на Пермский ЦГМС.
Краевое МЧС рекомендует пермякам не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленных конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
Водителям следует соблюдать правила дорожного движения. Во время грозы лучше воздержаться от прогулок и поездок, укрывшись в помещении. Во время молнии нужно отключить питание электрических приборов, закрыть форточки в окнах.
Помните, что прятаться под высокими деревьями на улице опасно.