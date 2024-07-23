Пермский полковник полиции вытащил из перевернутого автомобиля водителя

Оценив ситуацию, полицейские включили проблесковые маячки, перекрыли патрульным автомобилем полосу движения и поспешили на помощь водителю. Мужчина, находившийся внутри салона вниз головой, был в сознании, но пребывал в шоковом состоянии и не понимал, что происходит. Убедившись, что у водителя нет повреждений, полицейские помогли ему выбраться из машины и напоили водой, а также достали из автомобиля его личные вещи. После этого сотрудники полка ППСП вызвали скорую помощь и наряд дорожно-патрульной службы полиции. Передав водителя медикам, полицейские продолжили свой путь.