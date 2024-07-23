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Пермский полковник полиции вытащил из перевернутого автомобиля водителя

Пермский полковник полиции вытащил из перевернутого автомобиля водителя

23 июля 2024, 08:40
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
На трассе Большая Соснова-Частые перевернулся Nissan.
Сюжет
Дтп

Пермские полицейский вытащили из перевернувшейся легковушки водителя. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Командир полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Перми полковник полиции Кирилл Московкин вместе с командиром взвода старшим лейтенантом полиции Евгением Колобовым и полицейским-водителем прапорщиком полиции Сергеем Шителевым возвращались на патрульном автомобиле из Московской области с конкурса профессионального мастерства. На 16-м километре дороги Большая Соснова — Частые они заметили на обочине перевёрнутый Nissan.

Оценив ситуацию, полицейские включили проблесковые маячки, перекрыли патрульным автомобилем полосу движения и поспешили на помощь водителю. Мужчина, находившийся внутри салона вниз головой, был в сознании, но пребывал в шоковом состоянии и не понимал, что происходит. Убедившись, что у водителя нет повреждений, полицейские помогли ему выбраться из машины и напоили водой, а также достали из автомобиля его личные вещи. После этого сотрудники полка ППСП вызвали скорую помощь и наряд дорожно-патрульной службы полиции. Передав водителя медикам, полицейские продолжили свой путь.

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#Происшествия#Дтп#Полиция#Пермская полиция
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