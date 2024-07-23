Первая выставка в новом здании художественной галереи откроется к концу 2024 года

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Первая выставка в новом здании Пермской художественной галереи пройдет уже в 2024 году. Об этом рассказала глава краевого Минкульта Алла Платонова в прямом эфире в группе ВКонтакте Центра управления регионом Пермского края.
Министр отметила, что галерея близится к финалу переезда. «Мы привели в порядок большую часть объектов. Скоро мы сможем их перевезти, а первая выставка откроется через два месяца, как только нам вручат ключи», — поделилась Алла Платонова.
Новое здание музея по адресу ул. Советская, 1 начали весной 2021 года. Его общая площадь составляет более 20 тыс. кв. м — это в семь раз больше той, что была в распоряжении учреждения в Свято-Преображенском соборе. В новом здании будут находится 15 экспозиционных зон, которые будут обновлять раз в два месяца.
Полный переезд фондов галереи (а это порядка 62 тыс. экспонатов) займет от одного до полутора лет. Пока фонды хранятся на территории бывшего завода «Телта».