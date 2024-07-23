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Published Сегодня, 03:44
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Первым замглавы Индустриального района Перми стал Александр Сенокосов. Информация об этом появилась на сайте территориального органа. Первым на это внимание обратил «КоммерсантЪ-Прикамье».
Как сообщает издание, Дмитрий Безденежных, занимавший этот пост ранее, ушел с должности после отставки бывшего главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. С мая этого года этот пост занимала Светлана Рассадова.
До этого назначения Сенокосов работал начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений в администрации Свердловского района города.