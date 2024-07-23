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Первым замглавы Индустриального района Перми стал Александр Сенокосов

Первым замглавы Индустриального района Перми стал Александр Сенокосов

23 июля 2024, 03:44
Фото: 1MI
Ранее этот пост занимал Дмитрий Безденежных.

Первым замглавы Индустриального района Перми стал Александр Сенокосов. Информация об этом появилась на сайте территориального органа. Первым на это внимание обратил «КоммерсантЪ-Прикамье».

Как сообщает издание, Дмитрий Безденежных, занимавший этот пост ранее, ушел с должности после отставки бывшего главы Индустриального района Дмитрия Дробинина. С мая этого года этот пост занимала Светлана Рассадова.

До этого назначения Сенокосов работал начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений в администрации Свердловского района города.

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#Пермь#Администрация#Индустриальный район#Жилищно-коммунальное хозяйство#Дмитрий Дробинин#Дмитрий Безденежных#Александр Сенокосов#Светлана Рассадова
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