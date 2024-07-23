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ПГНИУ догоняет Пермский Политех по количеству заявлений абитуриентов

ПГНИУ догоняет Пермский Политех по количеству заявлений абитуриентов

23 июля 2024, 11:07
Фото: Пермский государственный университет | Вконтакте
В Пермский классический университет подали 18 тысяч заявлений.
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ПГНИУ

В Пермский университет подали около 18,2 тысяч заявлений на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, сообщили в пресс-службе вуза.

Среди бюджетных направлений наиболее популярными стали «Прикладная математика и информатика», на которую поступило 551 заявление, «Бизнес-информатика», на которую пришлось 522 заявления и «Информационные системы и технологии», на которую заявления подали 518 абитуриентов.

В пресс-службе университета также уточнили, что прием документов на бюджетные места завершится 25 июля. В течение двух дней после этого вуз начнет обрабатывать документы и не позже 27 июля опубликует списки претендентов.

Ранее пресс-служба ПГНИУ сообщала о том, что абитуриенты подали более 15 тысяч заявлений на различные образовательные программы. Наибольшее внимание студентов привлекли направления в бизнес-информатике, лингвистике, а также менеджменте и медиакоммуникациях.

Напомним, ранее по предварительным результатам приемной кампании лидером среди поданных заявлений был Пермский Политех, в который было подано порядка 24 тыс. заявлений на программы бакалавриата и магистратуры. Также рост числа абитуриентов показал ПГГПУ, в который подали заявления более 6 тыс. человек и Пермский медуниверситет, который принял порядка 2 тыс. заявлений будущих студентов.

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#ПГНИУ#Абитуриенты#Бюджетные места#Лингвистика#Информационные системы и технологии#Менеджмент#Магистратура#Медиакоммуникации
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