ПГНИУ догоняет Пермский Политех по количеству заявлений абитуриентов

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Пермский университет подали около 18,2 тысяч заявлений на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, сообщили в пресс-службе вуза.
Среди бюджетных направлений наиболее популярными стали «Прикладная математика и информатика», на которую поступило 551 заявление, «Бизнес-информатика», на которую пришлось 522 заявления и «Информационные системы и технологии», на которую заявления подали 518 абитуриентов.
В пресс-службе университета также уточнили, что прием документов на бюджетные места завершится 25 июля. В течение двух дней после этого вуз начнет обрабатывать документы и не позже 27 июля опубликует списки претендентов.
Ранее пресс-служба ПГНИУ сообщала о том, что абитуриенты подали более 15 тысяч заявлений на различные образовательные программы. Наибольшее внимание студентов привлекли направления в бизнес-информатике, лингвистике, а также менеджменте и медиакоммуникациях.
Напомним, ранее по предварительным результатам приемной кампании лидером среди поданных заявлений был Пермский Политех, в который было подано порядка 24 тыс. заявлений на программы бакалавриата и магистратуры. Также рост числа абитуриентов показал ПГГПУ, в который подали заявления более 6 тыс. человек и Пермский медуниверситет, который принял порядка 2 тыс. заявлений будущих студентов.