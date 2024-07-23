ПГНИУ догоняет Пермский Политех по количеству заявлений абитуриентов

Напомним, ранее по предварительным результатам приемной кампании лидером среди поданных заявлений был Пермский Политех, в который было подано порядка 24 тыс. заявлений на программы бакалавриата и магистратуры. Также рост числа абитуриентов показал ПГГПУ, в который подали заявления более 6 тыс. человек и Пермский медуниверситет, который принял порядка 2 тыс. заявлений будущих студентов.