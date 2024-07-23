properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Полицейские задержали мужчину, напавшего с топором на участника СВО на «Зове Пармы»

Полицейские задержали мужчину, напавшего с топором на участника СВО на «Зове Пармы»

23 июля 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
Один из пострадавших — участник СВО, второй — сотрудник ГУФСИН.

Полицейские задержали мужчину, напавшего с топором на двух гостей фестиваля «Сердце Пармы». Один из пострадавших — участник СВО, второй — сотрудник ГУФСИН.

Инцидент произошел 21 июля, в 6:10 утра на фестивале «Зов Пармы» в селе Серегово под Чердынью. В палаточном лагере вспыхнула ссора. Мужчина 1989 года рождения схватил топор и напал на молодых людей 1993 и 1998 года рождения, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. Он ударил своих жертв по голове несколько раз.

По информации телеграм-канала «ЧП и ДТП Пермь», один из пострадавших — участник СВО, приехавший в отпуск по ранению, второй — сотрудник ГУФСИН. Нападавший приехал из Соликамска.

Как рассказали Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава, один из пострадавших от госпитализации отказался, другой — находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту нанесения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц, в отделе МВД России по Чердынскому городскому округу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Читайте также:
На фестивале «Зов Пармы» под Чердынью произошла драка. Пострадал участник СВОВ ходе СВО погиб уроженец Ординского округа Прикамья Вадим ОсетровГранатометчик из Ильинского округа погиб на СВО
#Военная операция на Украине#Чп#Чердынь#Нападение#Сво#Фестиваль
Подпишитесь
Суд не отдал на хранение государству имущество «Порта Пермь»
Сегодня, 12:41
Мама пермского подростка, погибшего на занятиях, просит не наказывать тренера
Сегодня, 12:33
БК «Парма» попал в компанию к трем другим клубам Единой лиги ВТБ
Сегодня, 12:30
Краевые власти требуют снести в историческом центре Перми дорогой дизайн-салон
Сегодня, 12:08
Из Перми осенью можно будет улететь в Минводы субсидированным рейсом
Сегодня, 09:20