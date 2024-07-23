Полицейские задержали мужчину, напавшего с топором на участника СВО на «Зове Пармы»

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Полицейские задержали мужчину, напавшего с топором на двух гостей фестиваля «Сердце Пармы». Один из пострадавших — участник СВО, второй — сотрудник ГУФСИН.
Инцидент произошел 21 июля, в 6:10 утра на фестивале «Зов Пармы» в селе Серегово под Чердынью. В палаточном лагере вспыхнула ссора. Мужчина 1989 года рождения схватил топор и напал на молодых людей 1993 и 1998 года рождения, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. Он ударил своих жертв по голове несколько раз.
По информации телеграм-канала «ЧП и ДТП Пермь», один из пострадавших — участник СВО, приехавший в отпуск по ранению, второй — сотрудник ГУФСИН. Нападавший приехал из Соликамска.
Как рассказали Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава, один из пострадавших от госпитализации отказался, другой — находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту нанесения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц, в отделе МВД России по Чердынскому городскому округу возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.