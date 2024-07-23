Полицейские задержали мужчину, напавшего с топором на участника СВО на «Зове Пармы»

Инцидент произошел 21 июля, в 6:10 утра на фестивале «Зов Пармы» в селе Серегово под Чердынью. В палаточном лагере вспыхнула ссора. Мужчина 1989 года рождения схватил топор и напал на молодых людей 1993 и 1998 года рождения, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД. Он ударил своих жертв по голове несколько раз.