Семейный фестиваль «Стар Фест» в Перми за два дня посетили более 26 тысяч человек

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Перми в ходе летнего проекта «Город встреч» состоялся семейный фестиваль «Стар Фест». Главная идея фестиваля — собрать людей разных возрастов и объединить их полезными и интересными мероприятиями для всех поколений.
Как рассказали в пресс-службе министерства труда и социального развития Пермского края, на главной сцене прошло более 20 событий. За два выходных дня гостями и зрителями мероприятия стали более 26 тыс. человек. Кроме того, на главной сцене прошли DJ-сеты, выступления музыкальных групп и танцевальных коллективов, мастер-классы по аэробике и хореографии. Первый день завершился исполнением хитов из советских фильмов и мультфильмов в формате караоке с детским хором «Орфей». Во второй день на сцене выступили ансамбль «Воскресение», балалаечник Андрей Киряков с детским коллективом балалаечников и группа Elcapitan!. Кульминацией стало выступление заслуженной артистки России Алены Свиридовой.
На интерактивной площадке для гостей фестиваля работала музыкальная станция — здесь они могли научиться играть на музыкальных инструментах и сыграть хиты группой в составе своей семьи или друзей. Тут же разместилась зона с VR-играми, игротека с настольными играми. Была возможность и сыграть в популярные 20-30 лет назад игры «классики», «море волнуется раз» и «резиночки». Работали танцевальная и спортивная площадки.
Марина Илюхина, организатор фестиваля «Город встреч», директор АНО «Агентство новых технологий»:
— На фестивале сегодняшнее поколение подростков сыграло в игры советских детей, а люди старшего поколения освоили дополненную реальность. Получился настоящий творческий диалог.
Также спикеры развенчали мифы о здоровом питании, рассказали о составлении родословной и отношении к возрасту в разных исторических эпохах. Стендапер Эдуард Лобачев провел два выступления о возрасте, также состоялось ток-шоу, где старшее и молодое поколения задавали друг другу вопросы. В воскресенье для пермяков провели лекцию и практику по йоге, а также лекцию с мастер-классом «Бабушка, не волнуйся, я поел и в шапке».
Павел Фокин, министр труда и социального развития Пермского края:
— В этом году фестиваль был посвящен тому, что важно для каждого — гармонии в семье и взаимопониманию разных поколений. Всем людям интересно пробовать что-то новое и поделиться яркими эмоциями. Именно это мы и предложили, как основу для совместного досуга на «СТАР ФЕСТ», собрав на одной площадке все то, что семьям было бы действительно интересно. Надеюсь, что у нас получилось. Сегодня поддержка прикамских семей остается приоритетом в социальной политике краевых властей. Очень рад, что этот фестиваль стал традиционным.
«Город встреч» стал одним из флагманских событий программы Года семьи в Пермском крае и соответствует целям и задачам нацпроекта «Демография», отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Дмитрий Махонин:
— Большой летний фестиваль «Город встреч» — это прекрасное наследие 300-летия Перми, которое показывает все разнообразие культуры и традиций Пермского края. Это место, где можно проявить свои творческие способности и по-новому посмотреть на своих соседей, живущих с нами в одном районе, городе, крае. В этом году особое внимание уделили семейным форматам. Будем рады видеть на «Городе встреч» как жителей нашего региона, так и других субъектов страны. Когда мы вместе — все реально!