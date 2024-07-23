Семейный фестиваль «Стар Фест» в Перми за два дня посетили более 26 тысяч человек

Как рассказали в пресс-службе министерства труда и социального развития Пермского края, на главной сцене прошло более 20 событий. За два выходных дня гостями и зрителями мероприятия стали более 26 тыс. человек. Кроме того, на главной сцене прошли DJ-сеты, выступления музыкальных групп и танцевальных коллективов, мастер-классы по аэробике и хореографии. Первый день завершился исполнением хитов из советских фильмов и мультфильмов в формате караоке с детским хором «Орфей». Во второй день на сцене выступили ансамбль «Воскресение», балалаечник Андрей Киряков с детским коллективом балалаечников и группа Elcapitan!. Кульминацией стало выступление заслуженной артистки России Алены Свиридовой.