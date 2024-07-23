Семья в большом городе. Как мы провели в Перми середину лета

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Середина лета, жара, прерывающаяся грозой, городские джунгли миллионника. Кто-то спешит уехать хотя бы на выходные подальше от города на природу. Мы же решили изучить, чем заняться в выходные тем, кто предпочитает комфорт, городские развлечения и яркие события. Но с обязательным условием: отдыхаем всей семьей.
Минувшие выходные, к слову, выдались очень типичные для уральского лета: жаркая и душная суббота сменилась прохладным воскресеньем. Как раз под настроение городских событий: сначала лето и джаз, а на второй день — семейный Starhit на эспланаде. первый фестиваль организован командой Центра по реализации проектов в сфере культуры, второй — Агентством новых технологий. Оба поддержаны Минкультуры Пермского края.
Пермь, лето, Jazz!
Лучшее место для семейного отдыха в жаркий день это набережная. Особенно, если это пермская набережная — благоустроенная, с удобными зонами для разных вариантов отдыха. И с комфортным местом для open-air, где уже в третий раз проходит традиционный фестиваль «Лето Jazz 2024». К слову, пермяки настолько привыкли, что в наш город на гастроли приезжает множество замечательных творческих коллективов, что выглядит даже странным, что послушать джаз в эти выходные собирались (целыми семьями) жители Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода.
А послушать было что. Обязательно: пермский джазовый оркестр Евгения Манцирина. Арт-ансамбль Тима Дорофеева впервые приехал в Пермь из Архангельска. Музыканты гармонично сочетают в своих выступлениях стихию северной фольклорной музыки с контрастными красками самой современной джазовой импровизации. И обязательно — давние друзья и прекрасная семейная пара Олег и Наталья Бутманы в составе своего квартета.
«Жара даже добавляет кайфа, не надо было дополнительно разогревать публику. Мы просто вышли на сцену и всё сделали. Но когда ты играешь на берегу реки, смотришь на лодочки, у тебя появляются новые впечатления, которые ты вкладываешь в музыку. Люди смотрят на нас, на реку — и это прекрасно! В Перми давно традиция джазовых фестивалей, люди уже знают и ждут.
У всех музыкантов семьи, и все знают, что такое джазовая жизнь, — это сначала гастроли, а потом ты приезжаешь домой и отдыхаешь с семьей. Наша пара тому подтверждение, а наши дети — чистая импровизация», — рассказали в эксклюзивном интервью журналисту Properm.ru Наталья и Олег Бутманы.
У летнего вечера джаза в Перми есть ночное продолжение: сейшн на закрытой сцене. В этом году он проходил в отремонтированном Дворце молодежи. К слову, большинство приходили сюда парами. Сразу представлялась идиллическая картинка того самого романтического вечера, когда дети остались дома с бабушкой и дедушкой.
Романтике способствовал и сам музыкальный вечер. Это и почти мистические джазмены с акустически-фольклорным звучанием Paraskeva, и квартет Бутманов, и хедлайнер джазовой ночи Варвара Визбор.
Когда звезды зажигают
Воскресенье в середине лета в Перми на эспланаде — это праздник для всей семьи. Но самое главное: это награждение тех, у кого стоит поучиться, как счастливо прожить всю жизнь и как вырастить и воспитать замечательных детей. А все почему? Потому что в Перми 20 и 21 июля на эспланаде в рамках фестиваля «Город встреч» проходил фестиваль «Стар Фест».
Александр и Рая Алкиевы вместе уже пять десятков лет, а счастливы, как в первый день знакомства: «Трое дочерей, трое внуков. Живем дружно, мы прошли от Москвы до Камчатки, были в Монголии, строили Пермскую ГРЭС».
Весь день воскресенье на эспланаде как раз под стать погоде — немного прохлады для спокойного отдыха и семейных развлечений.
С главной сцены снова звучал джаз, популярная музыка, виртуозные балалайки, диско- и диджей-сеты. В качестве хедлайнера в Пермь приехала Алена Свиридова. На интерактивных площадках учили играть на музыкальных инструментах, вспоминали дворовые игры. Пары танцевали бачату. И всем было по-домашнему хорошо: ведь на самом деле наш город — это одна большая семья.