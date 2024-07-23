Семья в большом городе. Как мы провели в Перми середину лета

«Жара даже добавляет кайфа, не надо было дополнительно разогревать публику. Мы просто вышли на сцену и всё сделали. Но когда ты играешь на берегу реки, смотришь на лодочки, у тебя появляются новые впечатления, которые ты вкладываешь в музыку. Люди смотрят на нас, на реку — и это прекрасно! В Перми давно традиция джазовых фестивалей, люди уже знают и ждут.

У всех музыкантов семьи, и все знают, что такое джазовая жизнь, — это сначала гастроли, а потом ты приезжаешь домой и отдыхаешь с семьей. Наша пара тому подтверждение, а наши дети — чистая импровизация», — рассказали в эксклюзивном интервью журналисту Properm.ru Наталья и Олег Бутманы.