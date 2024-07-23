Суд не отдал на хранение государству имущество «Порта Пермь»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Сегодня, 23 июля, Пермский краевой суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о дополнении к ранее установленному аресту на действия с недвижимым имуществом, принадлежащим ООО «Диджитал порт» и ООО «Порт Сити». Речь идет о земельных участках, ранее принадлежавших ОАО «Порт Пермь», которые фигурируют в материалах уголовного дела о хищении имущества предприятия. Сейчас по делу проходят двое подозреваемых в превышении полномочий — бывший директор «Порта Пермь» Марек Кинцл и его бывший бенефициар Чарльз Алексей Баттлер.
Ходатайство следствия возникло поскольку, по информации журналиста Properm.ru, расследование уголовного дела о хищении имущества порта в отношении Баттлера в мае 2024 года было возобновлено. Ранее оно приостанавливалось в связи с его розыском. В июле его расследование вновь приостановили.
На сегодняшнем заседании следствие оспаривало решение Свердловского районного суда, который отказал установить дополнительные ограничения, связанные с владением и пользованием недвижимым имуществом, принадлежащим Батлеру.
Речь идет о запрете юридическим лицам пользоваться имуществом для хоздеятельности, его изъятии и передаче на хранение АО «Порт Пермь». Следствие мотивирует арест необходимостью пресечения причинения ущерба Казне РФ, а также АО «Порт Пермь», основным акционером которого теперь является Российская Федерация. Требования следствия поддержали представители прокуратуры.
Представители ООО «Диджитал Порт» и «Порт Сити» в удовлетворении ходатайства просили отказать. В том числе они мотивировали тем, что в 2010 году изменилось назначение спорных земельных участков, земли отдали под многоэтажную застройку, и для нужд порта не подходят. То есть АО «Порт Пермь» хозяйственную деятельность речного порта по данному адресу вести не собирается, а существующая причальная стенка находится в собственности ПАО «Уралкалий».
15 декабря 2021 года по постановлению Дзержинского районного суда был наложен арест на имущество ООО «Порт Сити» — 35 объектов недвижимого имущества с установлением запрета на распоряжение данным имуществом, путем совершения сделок, предметом которых является их отчуждение либо обременение. 15 января 2024 года по постановлению Дзержинского районного суда арест наложили еще на четыре объекта недвижимости, принадлежащие ООО «Диджитал Порт».
Свердловский районный суд, а сегодня и Пермский краевой суд сочли, что дополнительных мер на данные объекты недвижимости устанавливать не имеет смысла. В том числе, назвав уже принятые обеспечительные меры достаточными.
В Дзержинском районном суде рассматривается уголовное дело по выделенному производству в отношении Марека Кинцла. Ранее он заявил ходатайство о возвращении дела следствие, судья Анна Щеткина вынесет решение 30 июля. В рамках того же дела представитель ОАО «Порт Пермь» подал аналогичное ходатайство о наложении запретов на использование объектов недвижимости. Данные земельные участки признаны вещественными доказательствами по делу.
Напомним, что до 2002 года грузовой порт «Пермь» принадлежал государству, потом был акционирован. Совокупным пакетом в 92,11% голосующих акций частного АО «Порт Пермь» получил гражданин Великобритании Чарльз Александр Батлер. В совете директоров в разное время были сам Батлер, его сестра Катрин Батлер, его гражданская супруга Ева Хлумова и доверенное лицо Нинел Схейбалова. В 2024 году по иску Генпрокуратуры Арбитражный суд Пермского края отменил итоги приватизации и передачи имущества порта, это решение устояло в апелляционном суде.
В 2016 году Марек Кинцл уже был осужден за злоупотребление полномочиями при управлении имуществом «Порта Пермь», эта судимость уже погашена. Директор порта Алексей Мальцев в 2021 году был осужден за уклонение от налогов и оштрафован. Гражданин Великобритании Чарльз Алексей Батлер во время расследования дела объявлялся в розыск, но из-за истечения сроков давности избежал уголовного преследования.
В 2024 году Арбитражный суд вернулся к рассмотрению дела 2009 года по вновь открывшимся обстоятельствам по иску ОАО «Порт Пермь» к терруправлению Росимущества по Пермскому краю. Речь идет о заявлении о выкупе объектов недвижимости, стоимость которых не включена в уставный капитал при приватизации государственного предприятия «Порт Пермь» при участии прокуратуры. Решение арбитражного суда об отмене передачи имущества порта осталось в силе.