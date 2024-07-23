В Кудымкарском округе в ДТП погиб 58-летний мужчина

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Вчера, 22 июля, на территории Кудымкарского округа в ДТП погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.
В 20:50 по автодороге «подъезд к д. Москвино» со стороны села Верх-Иньва двигался автомобиль Hundai, под управлением 58-летнего мужчины. Водитель на 12 км гравийной дороги превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка слетела с дороги в кювет, где перевернулась.
В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой помощи. 51-летний пассажир госпитализирован с травмами различной степени.
По факту ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.