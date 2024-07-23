properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:48

Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

В Кудымкарском округе в ДТП погиб 58-летний мужчина

В Кудымкарском округе в ДТП погиб 58-летний мужчина

23 июля 2024, 09:48
Фото: Госавтоинспекция Пермского края
Легковушка на высокой скорости слетала в кювет и опрокинулась.
Сюжет
Дтп

Вчера, 22 июля, на территории Кудымкарского округа в ДТП погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.

В 20:50 по автодороге «подъезд к д. Москвино» со стороны села Верх-Иньва двигался автомобиль Hundai, под управлением 58-летнего мужчины. Водитель на 12 км гравийной дороги превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка слетела с дороги в кювет, где перевернулась.

В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой помощи. 51-летний пассажир госпитализирован с травмами различной степени.

По факту ДТП проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:
В Прикамье подростка обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочкиПодросток из Кудымкара едва не лишился пальца на лесопилке с нетрезвым напарником«На их месте могли быть люди». Под Кудымкаром от удара током погибли медведь и лось
#Происшествия#Дтп#Кудымкар
Подпишитесь
Nestle планирует возобновить производство шоколада KitKat в Перми
Сегодня, 05:53
Власти требуют от собственника бара в Перми отреставрировать дом купца Боброва
Сегодня, 05:57
Под Пермью майнер-нелегал похитил электроэнергии на несколько миллионов рублей
Вчера, 13:44
Первым замглавы Индустриального района Перми стал Александр Сенокосов
Сегодня, 03:44
Застрявшим в аэропорту Перми пассажирам отказали в размещении в отеле
Сегодня, 03:04
Авиаперевозчик «КрасАвиа» прекратил прямые рейсы из Перми в Уфу
Сегодня, 02:35