В Кудымкарском округе в ДТП погиб 58-летний мужчина

В 20:50 по автодороге «подъезд к д. Москвино» со стороны села Верх-Иньва двигался автомобиль Hundai, под управлением 58-летнего мужчины. Водитель на 12 км гравийной дороги превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка слетела с дороги в кювет, где перевернулась.