В Перми KitKat производить не будут

О своем уходе из РФ компания объявила в марте 2022 года. Сотрудники предприятия были тогда выведены. Спустя месяц, уже в апреле, работники были возвращены на рабочие места. Работу брендов KitKat и Nesquik заменили Goodmix и «Хрутка».