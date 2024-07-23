В Перми KitKat производить не будут

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В компании «Нестле Россия» опровергли возобновление производства батончиков KitKat на пермском предприятии корпорации. Их производство по-прежнему приостановлено в России, заявили РИА Новости в пресс-службе «Нестле Россия».
О том, что Nestle рассматривает возможность возобновления производства шоколадных батончиков KitKat в Перми сообщил «Царьград».
О своем уходе из РФ компания объявила в марте 2022 года. Сотрудники предприятия были тогда выведены. Спустя месяц, уже в апреле, работники были возвращены на рабочие места. Работу брендов KitKat и Nesquik заменили Goodmix и «Хрутка».