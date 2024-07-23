properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

В Перми KitKat производить не будут

В Перми KitKat производить не будут

23 июля 2024, 14:47
Фото: 1MI
Впрочем, как и нигде в России.
Сюжет
Санкции

В компании «Нестле Россия» опровергли возобновление производства батончиков KitKat на пермском предприятии корпорации. Их производство по-прежнему приостановлено в России, заявили РИА Новости в пресс-службе «Нестле Россия».

О том, что Nestle рассматривает возможность возобновления производства шоколадных батончиков KitKat в Перми сообщил «Царьград».

О своем уходе из РФ компания объявила в марте 2022 года. Сотрудники предприятия были тогда выведены. Спустя месяц, уже в апреле, работники были возвращены на рабочие места. Работу брендов KitKat и Nesquik заменили Goodmix и «Хрутка».

Читайте также:
Nestle планирует возобновить производство шоколада KitKat в ПермиУже осенью цены на айфоны в Перми резко вырастут. Объясняем почемуПермский завод начал производство оздоровительных напитков
#Экономика#Пермь#Санкции#Санкции ЕС#Производство
Подпишитесь
Суд не отдал на хранение государству имущество «Порта Пермь»
Сегодня, 12:41
Мама пермского подростка, погибшего на занятиях, просит не наказывать тренера
Сегодня, 12:33
БК «Парма» попал в компанию к трем другим клубам Единой лиги ВТБ
Сегодня, 12:30
Краевые власти требуют снести в историческом центре Перми дорогой дизайн-салон
Сегодня, 12:08
Полицейские задержали мужчину, напавшего с топором на участника СВО на «Зове Пармы»
Сегодня, 11:34
Из Перми осенью можно будет улететь в Минводы субсидированным рейсом
Сегодня, 09:20