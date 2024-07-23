В Перми пассажиры автобуса избили его водителя

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
В Перми 23 июля около 16:00 пассажиры автобуса №11 избили водителя. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на свидетеля происшествия.
Как сообщил изданию очевидец, автобус маршрута №11 следовал из м/р Парковый в центр города. На остановке «Парк культуры и отдыха Балатово» в автобус села группа молодых людей. Один их них был на двух костылях.
«Все они были, видимо, нетрезвые, потому что не говорили, а кричали. На остановке „Печатная фабрика Гознак“ компания шумно повалила к выходу. Однако у молодого человека на костылях один (из костылей — Ред.) застрял в проёме двери. Водитель автобуса вышел, чтобы разобраться в том, что произошло. В этот момент остальные участники компании накинулись на него, повалили на землю и начали жестоко избивать ногами и руками», — рассказал изданию очевидец.
Возмущённые происходящим пассажиры вступились за водителя. Отбить его у хулиганов удалось не сразу. После случившегося водитель сел за руль и отъехал от остановки. В этот момент компания билась в закрытую дверь и кричала ругательства вслед уходящему автобусу.
На следующей остановке все пассажиры автобуса были высажены, а маршрут под управлением избитого водителя направился в автопарк.
Как сообщил изданию дежурный пермской полиции, наряд правоохранителей прибыл для разбирательства в обстоятельствах происшествия в автобусный парк. Сейчас сотрудники ведут розыск нападавших.