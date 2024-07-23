properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

В Перми пассажиры автобуса избили его водителя

В Перми пассажиры автобуса избили его водителя

23 июля 2024, 16:35
Фото: properm.ru
Компания молодых людей была нетрезва.

В Перми 23 июля около 16:00 пассажиры автобуса №11 избили водителя. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на свидетеля происшествия.

Как сообщил изданию очевидец, автобус маршрута №11 следовал из м/р Парковый в центр города. На остановке «Парк культуры и отдыха Балатово» в автобус села группа молодых людей. Один их них был на двух костылях.

«Все они были, видимо, нетрезвые, потому что не говорили, а кричали. На остановке „Печатная фабрика Гознак“ компания шумно повалила к выходу. Однако у молодого человека на костылях один (из костылей — Ред.) застрял в проёме двери. Водитель автобуса вышел, чтобы разобраться в том, что произошло. В этот момент остальные участники компании накинулись на него, повалили на землю и начали жестоко избивать ногами и руками», — рассказал изданию очевидец.

Возмущённые происходящим пассажиры вступились за водителя. Отбить его у хулиганов удалось не сразу. После случившегося водитель сел за руль и отъехал от остановки. В этот момент компания билась в закрытую дверь и кричала ругательства вслед уходящему автобусу.

На следующей остановке все пассажиры автобуса были высажены, а маршрут под управлением избитого водителя направился в автопарк.

Как сообщил изданию дежурный пермской полиции, наряд правоохранителей прибыл для разбирательства в обстоятельствах происшествия в автобусный парк. Сейчас сотрудники ведут розыск нападавших.

Читайте также:
В Перми скорректируют несколько автобусных маршрутовГоспитализированы пятеро пострадавших из автобуса Ижевск-ПермьВ этом году проблемы с кондиционерами в пермских автобусах не разрешатся
#Происшествия#Пермская езда#Пермь#Нападение#Общественный транспорт
Подпишитесь
Суд не отдал на хранение государству имущество «Порта Пермь»
Сегодня, 12:41
Мама пермского подростка, погибшего на занятиях, просит не наказывать тренера
Сегодня, 12:33
БК «Парма» попал в компанию к трем другим клубам Единой лиги ВТБ
Сегодня, 12:30
Краевые власти требуют снести в историческом центре Перми дорогой дизайн-салон
Сегодня, 12:08
Полицейские задержали мужчину, напавшего с топором на участника СВО на «Зове Пармы»
Сегодня, 11:34
Из Перми осенью можно будет улететь в Минводы субсидированным рейсом
Сегодня, 09:20