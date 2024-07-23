В Перми пассажиры автобуса избили его водителя

«Все они были, видимо, нетрезвые, потому что не говорили, а кричали. На остановке „Печатная фабрика Гознак“ компания шумно повалила к выходу. Однако у молодого человека на костылях один (из костылей — Ред.) застрял в проёме двери. Водитель автобуса вышел, чтобы разобраться в том, что произошло. В этот момент остальные участники компании накинулись на него, повалили на землю и начали жестоко избивать ногами и руками», — рассказал изданию очевидец.