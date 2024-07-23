В Перми перекладывают рельсы и плиты на трёх трамвайных переездах

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Завершились работы по переукладке рельс и замене плитного покрытия трамвайных путей на перекрестке улицы Старцева и бульвара Гагарина. Об этом сообщают в мэрии.
Всего была завершена переукладка 75 метров одиночного пути, а также 234,5 кв. метров плитного покрытия. Сейчас перевозчик приступил к аналогичным работам на перекрестке улицы Макаренко и бульвара Гагарина, также в течение лета-осени запланировано провести замену плит узла в районе цирка.
Такие работы позволяют обеспечить исправное состояние пути, более плавное движение и комфорт перемещения на участках с наиболее интенсивным движением транспорта. Использование железобетонных плит позволяет продлить срок эксплуатации трамвайного полотна. Работы выполняет служба пути МУП «Пермгорэлектротранс» в ночное время, что позволяет не останавливать движение трамваев и обеспечить их работу на линии.