В Перми перекладывают рельсы и плиты на трёх трамвайных переездах

Такие работы позволяют обеспечить исправное состояние пути, более плавное движение и комфорт перемещения на участках с наиболее интенсивным движением транспорта. Использование железобетонных плит позволяет продлить срок эксплуатации трамвайного полотна. Работы выполняет служба пути МУП «Пермгорэлектротранс» в ночное время, что позволяет не останавливать движение трамваев и обеспечить их работу на линии.