В Перми появится больше электрозаправок

На сегодняшний день заряжать электромобили рядом с магазином могут жители Санкт-Петербурга, Зеленограда и Перми. Наибольшее количество электрозарядных станций находится в Северо-Западном федеральном округе, там установлена 21 ЭЗС, что составляет 10% от общего числа функционирующих на рынке. По данным аналитиков, в СЗФО проживает порядка 2,3 тысячи владельцев электромобилей, это означает, что за год реализации проекта каждый десятый из них использовал заправку торговой сети хотя бы один раз.