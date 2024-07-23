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Published Сегодня, 15:46

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Updated Сегодня, 15:48

В Перми появится больше электрозаправок

В Перми появится больше электрозаправок

23 июля 2024, 15:46
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»
У магазинов торговой сети «Пятёрочка» появится еще больше зарядных станций для электромобилей. К экологической инициативе уже подключены 23 магазина в трех городах России, сообщает пресс-служба сети.

На сегодняшний день заряжать электромобили рядом с магазином могут жители Санкт-Петербурга, Зеленограда и Перми. Наибольшее количество электрозарядных станций находится в Северо-Западном федеральном округе, там установлена 21 ЭЗС, что составляет 10% от общего числа функционирующих на рынке. По данным аналитиков, в СЗФО проживает порядка 2,3 тысячи владельцев электромобилей, это означает, что за год реализации проекта каждый десятый из них использовал заправку торговой сети хотя бы один раз.

Станции, обладающие мощностью 60 кВт, оборудованы разъемами стандарта CHADEMO и CCS и предназначены для быстрой зарядки одновременно двух автомобилей за 30 минут. Забронировать место и отслеживать процесс зарядки автовладельцы могут в мобильном приложении.

«Электромобиль — давно уже не только дань моде и признак достатка, это новый удобный и практичный способ передвигаться. Появились электрокары по цене транспортных средств с ДВС, при этом стоимость обслуживания, льготы на парковку и стоимость альтернативного топлива существенно облегчают владение», — говорит руководитель направления устойчивого развития торговой сети Алина Юхневич.

В Перми подобная станция для зарядки электрокаров уже установлена на базе 1 магазина ритейлера.

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