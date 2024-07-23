В Перми предстанут перед судом два «чёрных» лесоруба

Они срубили 40 деревьев более чем на полмиллиона рублей.

Прокуратура Пермского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей. Они обвиняются в незаконной рубке леса, сообщает краевая прокуратура. По версии следствия, зимой этого года на территории Лобановского участкового лесничества обвиняемые срубили 40 деревьев различных пород, причинив лесному фонду ущерб свыше 500 тыс. рублей. Сейчас мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пермский районный суд.