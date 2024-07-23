В Перми рассмотрят возможность использования двух участков под размещение кладбищ

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:50
Власти Перми объявили аукцион на право проведения предпроектных работ для определения возможности создания новых мест погребения на двух участках. Речь идет о части Верхне-Курьинского участкового лесничества площадью 157 га (кварталы 25,26), а также территории Ново-Лядовского участкового лесничества (кварталы 33, 34) и Мотовилихинского района общей площадью 60 га.
Целью работ является получение заключения о возможности или невозможности использования частей указанных земельных участков, для создания новых мест погребения. Исполнитель обязуется осуществить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания и экспертизу соответствия результатов требованиям технических регламентов.
Стоимость контракта составила 3,1 млн рублей. Работы пройдут за счет городского бюджета. Заказчиком выступило МКУ «Пермблагоустройство». Срок завершения работ — 20 декабря 2024 года. Подать заявку на участие можно до 13 августа. Победитель конкурса станет известен 16 августа.