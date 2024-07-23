В Перми рассмотрят возможность использования двух участков под размещение кладбищ

Власти Перми объявили аукцион на право проведения предпроектных работ для определения возможности создания новых мест погребения на двух участках. Речь идет о части Верхне-Курьинского участкового лесничества площадью 157 га (кварталы 25,26), а также территории Ново-Лядовского участкового лесничества (кварталы 33, 34) и Мотовилихинского района общей площадью 60 га.