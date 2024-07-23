В Перми состоится благотворительная книжная барахолка в поддержку бездомных

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В пятницу, 26 июля, в Перми пройдет благотворительная Книжная барахолка от «Территории передышки». Вырученные средства пойдут в поддержку бездомных, сообщил дневной центр для людей в беде во ВКонтакте.
Мероприятие состоится 26 июля с 12:00 до 20:00 на летнике Garage Healthy Bar на ул. Советская, д. 51А/2. «Приходите выбирать себе книжки, помогать людям в беде и открывать для себя новое. Мы всегда с большим трепетом подходим к параллельной программе барахолки, и очень рады, что нам удалось собрать в этом году в одном месте таких классных людей и такие крутые события», — написали в «Территории передышки».
Главным условием сдачи книги является ее хорошее состояние. Принести можно издания разных жанров, те, которые прочитаны, или которыми просто хочется поделиться с другими. Прием книг осуществляется в нескольких точках:
Книги также можно примести Анне Емельяновой на ул. Солдатова, д. 36. График приёма: по предварительной договорённости. Телефон: +7 (905) 861-68-75.
В программе книжной барахолки предполагается мастер-класс по созданию крафтовой бумаги из старых книг, воркшоп «Как преодолеть синдром самозванца и начать писать» от филолога и писателя, презентация аудиогида по Южному кладбищу «Прогулки по Литературному некрополю» от Ирины Гавриковой, главного библиотекаря отдела литературы по искусству библиотеки им. А. М. Горького.