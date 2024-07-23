В Перми состоится благотворительная книжная барахолка в поддержку бездомных

Мероприятие состоится 26 июля с 12:00 до 20:00 на летнике Garage Healthy Bar на ул. Советская, д. 51А/2. «Приходите выбирать себе книжки, помогать людям в беде и открывать для себя новое. Мы всегда с большим трепетом подходим к параллельной программе барахолки, и очень рады, что нам удалось собрать в этом году в одном месте таких классных людей и такие крутые события», — написали в «Территории передышки».