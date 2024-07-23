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В Перми состоится благотворительная книжная барахолка в поддержку бездомных

В Перми состоится благотворительная книжная барахолка в поддержку бездомных

23 июля 2024, 08:15
Фото: «Территория передышки»
Мероприятие пройдет 26 июля.

В пятницу, 26 июля, в Перми пройдет благотворительная Книжная барахолка от «Территории передышки». Вырученные средства пойдут в поддержку бездомных, сообщил дневной центр для людей в беде во ВКонтакте.

Мероприятие состоится 26 июля с 12:00 до 20:00 на летнике Garage Healthy Bar на ул. Советская, д. 51А/2. «Приходите выбирать себе книжки, помогать людям в беде и открывать для себя новое. Мы всегда с большим трепетом подходим к параллельной программе барахолки, и очень рады, что нам удалось собрать в этом году в одном месте таких классных людей и такие крутые события», — написали в «Территории передышки».

Главным условием сдачи книги является ее хорошее состояние. Принести можно издания разных жанров, те, которые прочитаны, или которыми просто хочется поделиться с другими. Прием книг осуществляется в нескольких точках:

  • Склад Территории передышки на ул. Н. Островского, д. 109. График приёма: пн-пт с 10:00 до 18:00. Телефон: +7 (958) 248-76-23
  • Дневной центр «Территория передышки» на ул. Луначарского, д. 130. График приёма: пн-ср, пт с 10:00 до 18:00. Телефон: +7 (342) 258-39-30
  • Garage Healthy Bar на ул. Советская, д. 51а/2. График приёма: пн-пт с 9:00 до 21:00, сб-вс с 11:00 до 21:00. Телефон: +7 (919) 457-94-97
  • Доставка пиццы и роллов KING BOX на ул. Желябова, д. 19. График приёма: пн-вс c 12:00 до 20:00. Телефон: 7 (342) 288-82-14)

Книги также можно примести Анне Емельяновой на ул. Солдатова, д. 36. График приёма: по предварительной договорённости. Телефон: +7 (905) 861-68-75.

В программе книжной барахолки предполагается мастер-класс по созданию крафтовой бумаги из старых книг, воркшоп «Как преодолеть синдром самозванца и начать писать» от филолога и писателя, презентация аудиогида по Южному кладбищу «Прогулки по Литературному некрополю» от Ирины Гавриковой, главного библиотекаря отдела литературы по искусству библиотеки им. А. М. Горького.

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