В Перми задержали 33-летнюю закладчицу наркотиков

В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, полицейские обнаружили в поясной сумке женщины два полиэтиленовых прозрачных пакетика с белым порошком. Из дамской сумочки оперативники был изъят сверток, перемотанный изолентой, а также комок из пластилина. Установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством, содержащим эфедрон. Вес наркотика составил порядка 4 г.