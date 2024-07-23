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В Перми задержали 33-летнюю закладчицу наркотиков

В Перми задержали 33-летнюю закладчицу наркотиков

23 июля 2024, 05:15
Фото: ideogram.ai
Пермячку заключили под стражу.

На прошлой неделе, 17 июля, по подозрению в незаконном обороте наркотиков сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 33-летнюю официально нетрудоустроенную местную жительницу. Пермячка была задержана на перегоне станций «Пермь-2 — Бахаревка», сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, полицейские обнаружили в поясной сумке женщины два полиэтиленовых прозрачных пакетика с белым порошком. Из дамской сумочки оперативники был изъят сверток, перемотанный изолентой, а также комок из пластилина. Установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством, содержащим эфедрон. Вес наркотика составил порядка 4 г.

На телефоне задержанной были найдены географические координаты четырех оборудованных тайников с закладками. Оперативники изъяли наркотики из всех подготовленных пермячкой тайников. В общей сложности транспортными полицейскими было изъято около 7 наркотического средства.

По словам девушки, она употребляет наркотики с 2020 года, а также осуществляет распространение запрещенных веществ на территории краевой столицы. В отношении жительницы Перми возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.

Ранее, в 2023 году, девушку осудили за аналогичное преступление по ч. 1 ст. 228 УК РФ. В прошлом году ее приговорили к обязательным работам.

Фото: Пермский ЛО МВД России на транспорте
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#Пермь#Задержание#Наркотики#Преступление#Уголовное дело#Незаконный оборот наркотиков#Заключение под стражу
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