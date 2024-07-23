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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Добыча алмазов на Сюзёвской россыпи Пермского края начнется в 2031 году

В Пермском крае снова будут добывать алмазы

23 июля 2024, 12:59
Фото: fusionbrain.ai

Добыча алмазов на Сюзёвской россыпи Пермского края начнется в 2031 году

Запасы месторождения оценили в более 500 тысяч карат.

В Пермском крае могут снова начать добывать алмазы. Добыча может начаться в 2031 году, сообщает «Эхо Перми».

Добывать камни планируют в Александровском округе на Сюзевской россыпи. Ее открыли в 2018 году. В течение четырех лет геологи из компании ООО «Алмайнинг» при поддержке АО «Нью Граунд» трудились над проектом, оценивая запасы месторождения и прорабатывая технические тонкости добычи. В 2022 году запасы месторождения оценили более, чем в 500 тысяч карат, причем, они могут увеличиться еще на 40-50%.

Пока у компании «Алмайнинг» нет лицензии на добычу полезных ископаемых в Сюзёвской россыпи. «Подготовка и дальнейшее утверждение технического проекта разработки месторождения начнется не раньше трех лет со дня регистрации лицензии. Работа месторождения начнется не позднее года со дня регистрации технического проекта месторождения», — пояснили в Роснедрах

В мае этого года «Алмайнинг» подал заявку в Роснедра для «разведки и добычи при установлении факта открытия» на участок недр «Сюзёвское месторождение россыпных алмазов». Сейчас она находится на рассмотрении. Компании в течение шести лет будет необходимо утвердить технический проект добычи, а после понадобится еще около года для ввода объекта в эксплуатацию, а к 2031 году месторождение начнет свою работу.

При этом у компании уже есть три поисковые лицензии на добычу россыпных алмазов на разных участках недр Силурийский в Красновишерске, Глубокий-2 в Александровском округе, а также Силур-2 в Красновишерске. Однако пока добыча алмазов в Пермском крае не ведется.

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#Геологи#Лицензия#Полезные ископаемые#Месторождение#Алмазы#Добыча#Роснедра
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