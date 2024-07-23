В Пермском крае снова будут добывать алмазы

В мае этого года «Алмайнинг» подал заявку в Роснедра для «разведки и добычи при установлении факта открытия» на участок недр «Сюзёвское месторождение россыпных алмазов». Сейчас она находится на рассмотрении. Компании в течение шести лет будет необходимо утвердить технический проект добычи, а после понадобится еще около года для ввода объекта в эксплуатацию, а к 2031 году месторождение начнет свою работу.