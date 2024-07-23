В РЭО рассказали о вводе в эксплуатацию комплекса по обращению с отходами под Тулой

По словам Дмитрия Патрушева, благодаря реализации национального проекта «Экология», при поддержке государства в регионе заработало современно оснащенное предприятие по переработке твердых коммунальных отходов. Как сообщает vostokmedia.com, мощности данного объекта достаточно для охвата всего объема отходов, образующихся в областном центре и ближайших к нему муниципалитетов. А с выходом комплекса на проектную мощность в скором времени будет создано около 600 рабочих мест.