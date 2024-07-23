В РЭО рассказали о вводе в эксплуатацию комплекса по обращению с отходами под Тулой

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
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Updated Сегодня, 18:01
По словам Дмитрия Патрушева, благодаря реализации национального проекта «Экология», при поддержке государства в регионе заработало современно оснащенное предприятие по переработке твердых коммунальных отходов. Как сообщает vostokmedia.com, мощности данного объекта достаточно для охвата всего объема отходов, образующихся в областном центре и ближайших к нему муниципалитетов. А с выходом комплекса на проектную мощность в скором времени будет создано около 600 рабочих мест.
Согласно комментарию гендиректора ППК «РЭО», новый завод в Тульской области принимает на обработку 480 тысяч тонн отходов ежегодно, из которых 209 тысяч тонн идут на утилизацию. На территории предприятия функционируют цех обработки, участок производства техногрунта и цех расщепления полимерных материалов.
Обработка ТКО на объекте ведется с применением технологии гидросепарации, которая позволяет отбирать из отходов даже мельчайшие фракции. Буцаев указывает, что в нашей стране эта инновационная система ранее не применялась.
Метод гидросепарации подразумевает разделение посредством потоков воздуха и воды мелкой фракции отходов, которую еще недавно считали нетоварной.
Помимо этого, на предприятии в промышленном масштабе реализуется технология пиролиза смешанных отходов нестабильной морфологии. На данном участке утилизации ТКО расщепляются до соединений углеводородов — естественного природного состояния. В процессе утилизации полимерных материалов вырабатываются горючий газ (смесь кислорода и водорода), горючая жидкость (аналог нефтепродуктов) и твердый углерод (аналог каменного угля). Технология уже получила положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Замглавы по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев заявил, что стоимость реализации данной инициативы равняется 5,8 миллиарда рублей. РЭО инвестировал 1,5 миллиарда рублей путем выкупа ценных бумаг инвестора.