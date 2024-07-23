В РЭО рассказали о жалобах на нехватку водителей мусоровозов от 60% регоператоров

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Как сообщает novostivolgograda.ru, в РЭО рассказали, что средние зарплаты водителя мусоровоза по стране варьируются от 40 до 80 тысяч рублей.
Ситуацию прокомментировал глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он подчеркнул, что для качественного и своевременного оказания коммунальной услуги по обращению с отходами требуется отрегулировать процесс вывоза мусора с места его накопления. Но сейчас, даже на фоне полной укомплектованности автопарка, решить этот вопрос не представляется возможным из-за нехватки водителей спецтехники. Проведенный опрос показал, что более 60% регоператоров страдают из-за неукомплектованности штата водителями, и это напрямую влияет на работу регоператора.
Региональные операторы заявляют, что кадровый дефицит в настоящее время достигает приблизительно 30% от требующегося количества работников.
Для соблюдения графика вывоза мусора регоператорам приходится эксплуатировать водителей в несколько смен подряд, в том числе в ночные смены. В ряде российских регионов водителям мусоровозов приходится самим расчищать территории контейнерных площадок от куч мусора, чтобы получить доступ к контейнерам. Так, в Оренбургской области после паводка водители мусоровозов привлекались к выполнению обязанностей разнорабочих, из-за чего произошло сокращение штата таких работников.
«Основная проблема заключается в неконкурентной заработной плате водителей мусоровозов. В тариф регионального оператора при расчете ФОТ включены средние значения по отрасли ЖКХ, что достаточно сильно отличается от рыночной стоимости аналогичных специальностей в других отраслях. Так, средние зарплаты водителя в зависимости от региона варьируются от 40 до 80 тыс. руб. Между тем зарплаты водителей в коммерческих сферах (например, курьеров сервисов доставки), а также в сельскохозяйственных регионах в период посевной и сбора урожая могут быть в несколько раз выше», — объяснил, как сейчас складывается ситуация в регионах на фоне нехватки водителей мусоровозов, замглавы по региональному развитию и инфраструктуре Российского экологического оператора Евгений Карелов.
Для обеспечения своевременной и эффективной работы по вывозу ТКО региональным операторам пришлось увеличивать заработные платы водителей в целях найма нового персонала, выходя за рамки бюджета, согласованного в тарифе, что в конечном счете приводит к увеличению реальной себестоимости вывоза мусора.