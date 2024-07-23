В РЭО рассказали о жалобах на нехватку водителей мусоровозов от 60% регоператоров

«Основная проблема заключается в неконкурентной заработной плате водителей мусоровозов. В тариф регионального оператора при расчете ФОТ включены средние значения по отрасли ЖКХ, что достаточно сильно отличается от рыночной стоимости аналогичных специальностей в других отраслях. Так, средние зарплаты водителя в зависимости от региона варьируются от 40 до 80 тыс. руб. Между тем зарплаты водителей в коммерческих сферах (например, курьеров сервисов доставки), а также в сельскохозяйственных регионах в период посевной и сбора урожая могут быть в несколько раз выше», — объяснил, как сейчас складывается ситуация в регионах на фоне нехватки водителей мусоровозов, замглавы по региональному развитию и инфраструктуре Российского экологического оператора Евгений Карелов.