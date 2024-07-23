Власти требуют от собственника бара в Перми отреставрировать дом купца Боброва

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Пермская краевая инспекция по охране объектов культурного наследия требует от владельца Nebar отреставрировать историческое здание, в котором находится заведение. Иск подан в Арбитражный суд региона, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Заявление подано к предпринимателю Александру Корноушкину. От него требуют восстановить принадлежащее ему историческое здание на ул. Советской, 54. Оно является объектом культурного наследия «Дом купца А. А. Боброва».
Иск рассматривается в суде с апреля 2024 года. Инспекция требует обязать бизнесмена провести работы по сохранению здания. В том числе разработать соответствующую научно-проектную документацию, провести работы в здании не позднее двух лет со дня вступления в законную силу решения суда. Не позднее двух месяцев со дня приемки реставрационных работ на здании надо установить надпись со сведениями об этом памятнике архитектуры.