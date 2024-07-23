properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 05:59

Updated Сегодня, 05:59

Власти требуют от собственника бара в Перми отреставрировать дом купца Боброва

Власти требуют от собственника бара в Перми отреставрировать дом купца Боброва

23 июля 2024, 05:57
Фото: Google maps
В историческом здании расположен Nebar.

Пермская краевая инспекция по охране объектов культурного наследия требует от владельца Nebar отреставрировать историческое здание, в котором находится заведение. Иск подан в Арбитражный суд региона, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Заявление подано к предпринимателю Александру Корноушкину. От него требуют восстановить принадлежащее ему историческое здание на ул. Советской, 54. Оно является объектом культурного наследия «Дом купца А. А. Боброва».

Иск рассматривается в суде с апреля 2024 года. Инспекция требует обязать бизнесмена провести работы по сохранению здания. В том числе разработать соответствующую научно-проектную документацию, провести работы в здании не позднее двух лет со дня вступления в законную силу решения суда. Не позднее двух месяцев со дня приемки реставрационных работ на здании надо установить надпись со сведениями об этом памятнике архитектуры.

Читайте также:
Новое арт-пространство в Перми разместится в мастерской заводаВ Перми нашли подрядчика для реставрации здания памятника «Училище народное»В Перми до 2027 года отремонтируют здание библиотеки имени Кузьмина
#Пермь#Памятник архитектуры#Бар#Охрана памятников#Реставрация#История#Историческое здание#Реставрация памятника
Подпишитесь
Nestle планирует возобновить производство шоколада KitKat в Перми
Сегодня, 05:53
Под Пермью майнер-нелегал похитил электроэнергии на несколько миллионов рублей
Вчера, 13:44
Первым замглавы Индустриального района Перми стал Александр Сенокосов
Сегодня, 03:44
Застрявшим в аэропорту Перми пассажирам отказали в размещении в отеле
Сегодня, 03:04
Авиаперевозчик «КрасАвиа» прекратил прямые рейсы из Перми в Уфу
Сегодня, 02:35