Власти требуют от собственника бара в Перми отреставрировать дом купца Боброва

Иск рассматривается в суде с апреля 2024 года. Инспекция требует обязать бизнесмена провести работы по сохранению здания. В том числе разработать соответствующую научно-проектную документацию, провести работы в здании не позднее двух лет со дня вступления в законную силу решения суда. Не позднее двух месяцев со дня приемки реставрационных работ на здании надо установить надпись со сведениями об этом памятнике архитектуры.