Врач Воробьев перечислил самые распространенные заболевания психики после 45 лет

У людей зрелого и преклонного возраста часто наблюдается развитие таких болезней, как шизофрения и биполярное расстройство. Также часто на фоне прогрессирующих психических недугов люди подвергаются бреду. За ними можно наблюдать путаность речи, попытки краж, необоснованные страхи за свою жизнь, сомнительные идеи, ипохондрию.