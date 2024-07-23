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Врач Воробьев перечислил самые распространенные заболевания психики после 45 лет

23 июля 2024, 05:40
Врач-психиатр Руслан Воробьев в беседе с «Газетой.ру» рассказал про психические расстройства, которые часто настигают людей 45 и более лет.

У людей зрелого и преклонного возраста часто наблюдается развитие таких болезней, как шизофрения и биполярное расстройство. Также часто на фоне прогрессирующих психических недугов люди подвергаются бреду. За ними можно наблюдать путаность речи, попытки краж, необоснованные страхи за свою жизнь, сомнительные идеи, ипохондрию.

«Но в части случаев, наряду с бредом, могут присутствовать еще и галлюцинации. Часто подобные состояния сопровождаются подавленным настроением, тревогой и другими симптомами депрессии», — рассказал Воробьев.

Врач отметил, что психика — важная часть здоровья, которую нужно проверять и корректировать при необходимости в течение жизни. Если этим не заниматься, то риск развития расстройств повышается. Своевременное обращение к специалистам позволит уменьшить шансы на получение неприятных психических заболеваний. Также важно соблюдать здоровый образ жизни, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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